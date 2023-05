São Paulo x São Bernardo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão feminino

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (30), pela quinta rodada da competição; veja como acompanhar na internet

São Paulo e São Bernardo se enfrentam na noite desta terça-feira (30), às 19h (de Brasília), no CT de Cotia, pela quinta rodada do Campeonato Paulista feminino. A partida terá transmissão ao vivo do canal da Centauro Esporte, no YouTube.

Vindo de derrota no clássico contra o Santos, o São Paulo busca voltar a vencer na competição diante do São Bernardo. Nos quatro jogos disputados até o momento, a equipe tricolor tem duas vitórias e duas derrotas.

Do outro lado, a equipe do São Bernardo tem um empate e três derrotas até o momento na competição. Nas quatro partidas disputadas, a equipe sequer balançou as redes do adversário, e tenta desencantar contra o São Paulo.

Prováveis escalações

São Paulo: Carla, Ingrid, Ana, Aline, Maressa, Fernanda, Mariana, Maria, Rafaela, Ariel, Leticia.

São Bernardo: Danielle, Sabrina, Anna, Maria, Thaina, Jeniffer, Maria Fernanda, Vitoria, Giovana, Ana Flavia, Thais.

Desfalques

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

São Bernardo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?