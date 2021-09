São Paulo quis parcelar dívida de Daniel Alves para 2022 e foi 'avisado' de ruptura

Clube queria começar a pagar pendência a partir do ano que vem em parcelamento de longo prazo e soube que atleta poderia não treinar nesta sexta-feira

Daniel Alves não joga mais pelo time do São Paulo, como anunciou o diretor de futebol Carlos Belmonte. Ele recusou as propostas para pagamento da dívida do São Paulo. O clube propôs parcelar o débito e começar a pagar a partir de 2022 em um acordo a longo prazo. Isso porque não há dinheiro para investimentos imediatos - quase todas as contratações foram feitas com essa condição de início de pagamento no próximo ano, ou com atletas livres no mercado.

A dívida do São Paulo com Daniel Alves é de cerca de R$ 12 milhões em direitos econômicos. Segundo o jornalista André Plihal, da ESPN Brasil, além disso o São Paulo deve mais R$ 3 milhões em intermediações e a partir deste sábado o montante total vai para R$ 18 milhões. O clube sustenta que os pagamentos referentes a salários de 2021 estão em dia. A pendência começou na gestão do presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, e seguiu com o presidente Julio Casares, na troca de gestões.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Diante das propostas recusadas e da relação desgastada com Daniel Alves, o São Paulo foi "avisado" da ruptura. Nos bastidores do clube circulava a informação desde a última quinta-feira de que o atleta poderia não se apresentar no CT da Barra Funda, após defender a seleção brasileira. O Tricolor, então, esperou o aviso se tornar fato concreto com a ausência do camisa 10 nesta sexta para tomar uma decisão. O pronunciamento do diretor de futebol Carlos Belmonte foi acompanhado do diretor executivo Rui Costa e do coordenador técnico Muricy Ramalho.

Daniel Alves tem 6 jogos pelo São Paulo no Brasileiro.

Prazo de inscrição de atletas no BID da CBF para atuar no BR é o dia 24 de setembro.

Diante disso e da decisão de Daniel Alves de não mais treinar, impressão no SPFC é de que caso não vai demorar a ser resolvido@GoalBR — Marcelo Hazan (@Marcelo_Hazan) September 10, 2021

O departamento de futebol comunicou à Hernán Crespo que Daniel Alves não está mais à disposição para jogar, depois de os representantes sinalizarem que ele não treinaria mais até o pagamento da dívida. Não houve até o momento uma rescisão do contrato válido até dezembro de 2022. Portanto, ele poderá eventualmente se quiser treinar no CT da Barra Funda.

Nos bastidores, no entanto, o São Paulo acredita que a situação não vai demorar para ser resolvida. A situação agora está com os departamentos jurídico e financeiro, e não mais com o futebol.

Daniel Alves fez seis jogos pelo São Paulo no Brasileirão e ainda pode defender um outro time na competição. O prazo para inscrição de contratos no BID da CBF e utilização no Brasileirão é o dia 24 de setembro.

Desgaste antigo

A relação entre São Paulo e Daniel Alves começou a se desgastar mais no momento em que ele foi liberado pelo clube para defender a Seleção nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em meio às decisões da Libertadores e da Copa do Brasil.

Depois, piorou muito quando o atleta disse após a conquista do ouro olímpico, entre outras coisas, que o clube falhou muito com ele. As palavras foram muito mal recebidas no Morumbi. O São Paulo esperava gratidão pela liberação para as Olimpíadas, como por exemplo houve de Guilherme Arana com o Altético-MG. A dívida, no entanto, motivou as críticas do camisa 10.

Os empresários de Daniel Alves afirmaram que houve uma promessa não cumprida pelo clube de pagamento até junho ou julho. Às vésperas do duelo com o Palmeiras pela Libertadores, o São Paulo negou tal promessa no bastidor e rebateu da seguinte maneira publicamente: “O São Paulo Futebol Clube não discute publicamente assunto de foro particular, principalmente à véspera de um jogo tão importante na Conmebol Libertadores”. Atualmente a impressão é de que pode ter havido um ruído de comunicação.

- Brasil conquista o ouro olímpico, e Daniel Alves diz que SPFC falhou com ele;

- Empresário diz que clube prometeu pagar dívida até junho ou julho. SPFC negou. Às vésperas de SPFC x Palmeiras;

- Daniel Alves não se reapresenta, e SPFC decide que ele não joga mais pelo time. — Marcelo Hazan (@Marcelo_Hazan) September 10, 2021

Em grave crise financeira, o São Paulo considera o contrato de Daniel Alves impraticável ao orçamento do clube, principalmente em meio à pandemia de Covid-19. Há meses, inclusive, o clube enxergava o débito como quase impagável e entendia que uma eventual rescisão amigável poderia ser um caminho melhor, embora não tenha manifestado isso diretamente ao jogador desde o começo.

No total, Daniel Alves fez 95 jogos pelo São Paulo e marcou dez gols. Ele participou da campanha da conquista do título do Paulistão, que encerrou uma fila de oito anos sem taças no Morumbi.