Dani Alves após ouro: "São Paulo falhou muito comigo"

Campeão com a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio, lateral foi alvo de críticas por parte da torcida tricolor

O sábado (7) é de comemoração para Daniel Alves e para os brasileiros. Após a vitória da seleção brasileira sobre a Espanha por 2 a 1, que garantiu o bicampeonato dos Jogos Olímpicos de Tóquio, o lateral, que foi alvo de críticas por não ter participado dos jogos decisivos do São Paulo na Copa do Brasil e na Copa Libertadores, não ficou quieto e demonstrou grande insatisfação com o clube.

Em entrevista ao Uol Esporte, Dani Alves reclamou da postura do Tricolor, destacando que "muita vezes o clube falhou comigo".

"Não acho que abandonei o São Paulo, muito pelo contrário, estou representando o São Paulo também. Quando cheguei no São Paulo, deixei bem claro que ia devolver o São Paulo para o mundo, o mundo ia começar a falar do São Paulo, porque o mundo me tinha, ou porque o São Paulo me tinha. Eu sou um atleta do mundo, e sempre representando os clubes que estou", disse.

"O São Paulo falhou muito comigo e era um momento que eu tinha de escolher pelo São Paulo e por defender meu país, e sempre vou representar meu país e por tabela representar o time. As pessoas falam porque não conhecem minha dedicação, entrega e respeito com o São Paulo, sendo que o São Paulo muitas vezes falhou comigo, e eu não falho com o São Paulo", completou.

Com 42 títulos conquistados ao longo da carreira - o ouro olímpico não é considerado profissional - , o lateral pediu respeito à torcida do São Paulo, e destacou que a sua reclamação não tem nada a ver sobre a sua liberação ou não para os jogos.

"Não, isso não. Isso agradeci a eles, agradeço publicamente, eles respeitaram minha decisão. Falo de outros aspectos, não desse. Normalmente, quando você promete as coisas, tem que cumprir. Não pode deixar no ar.", afirmou.

"A única coisa que eu quis foi realizar meu sonho de jogar no São Paulo. Quando a torcida foi me receber, e sou muito grato a tudo isso, a única coisa que falei é que nós, juntos, íamos tirar o São Paulo da fila, e nós, dentro do São Paulo, conseguimos tirar o São Paulo da fila. Assim como eu respeito o São Paulo, peço que o São Paulo me respeite, porque tudo que eu faço pelo São Paulo não está ao alcance do que o São Paulo faz por mim", concluiu.