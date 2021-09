São Paulo anuncia que Daniel Alves não joga mais pelo time

Atleta não se reapresenta após defender Seleção por falta de pagamento da dívida, e departamento de futebol decide não usá-lo daqui para frente

O São Paulo anunciou que Daniel Alves não joga mais pelo time profissional. Em pronunciamento nesta sexta-feira, o diretor de futebol Carlos Belmonte informou que o atleta não se reapresentou após defender a seleção brasileira e disse que só retornaria após pagamento da dívida finaceira que o clube tem com ele.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

"Daniel Alves e Miranda estavam servindo à seleção brasileira e deveriam hoje ter se apresentado para começar os treinos normais. Miranda compareceu. Mas Daniel Alves não compareceu. Fomos comunicados por seus representantes que Daniel Alves não retornará ao São Paulo enquanto não houver ajuste da dívida financeira, dívida que o São Paulo reconhece e na última semana fez uma proposta buscando entendimento e o acerto dessa dívida. Proposta não foi aceita pelos representantes do atleta, algo comum. A negociação continuará envolvendo o departamento jurídico e financeiro. Do ponto de vista do departamento de futebol, tomamos a decisão e comunicamos ao técnico Hernán Crespo que Daniel Alves não estará mais à disposição para atuar no São Paulo. Vale sempre lembrar que o São Paulo é mais importante do que todos nós. Todos nós trabalhamos em favor da instituição. Ninguém é maior do que o São Paulo Futebol Clube", disse Belmonte.

A dívida do São Paulo com Daniel Alves supera os R$ 10 milhões por pendências do passado. Em agosto, o empresário do jogador apontou uma promessa não cumprida pela diretoria de pagar o débito. Isso motivou as críticas feitas pelo atleta após a conquista do ouro olímpico. As palavras não caíram bem no Morumbi.

Na ocasião, por meio da assessoria de imprensa de Daniel Alves, o agente disse que houve uma reunião em abril com dirigentes do São Paulo na qual foi feita uma promessa de pagamentos até junho ou no máximo julho.

De acordo com o empresário, além de não haver qualquer pagamento dos valores, o São Paulo também não fez contato para retomar a negociação.

Questionado pela reportagem, o clube deu o seguinte posicionamento a respeito do tema na época:

“O São Paulo Futebol Clube não discute publicamente assunto de foro particular, principalmente à véspera de um jogo tão importante na Conmebol Libertadores”.

O São Paulo sustenta estar em dia com os pagamentos a Daniel Alves referentes a este ano, mas admite os atrasos do passado. São pendências de direitos de imagens atrasados dos últimos anos. Daniel Alves foi contratado pelo São Paulo em agosto de 2019.

Veja abaixo o pronunciamento: