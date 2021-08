São Paulo e Daniel Alves: empresário aponta promessa de dívida não paga, e clube nega

Fransergio Ferreira diz que dirigentes sinalizaram pagar valores pendentes até junho ou julho. Tricolor admite reuniões, mas não promessa de pagamento

O empresário de Daniel Alves, Fransergio Ferreira, diz que o São Paulo não cumpriu uma promessa de pagamento da dívida com o jogador. Isso motivou as críticas feitas pelo atleta após a conquista do ouro olímpico. As palavras não caíram bem no Morumbi.

Por meio da assessoria de imprensa de Daniel Alves, o agente disse que houve uma reunião em abril com dirigentes do São Paulo na qual foi feita uma promessa de pagamentos até junho ou no máximo julho.

De acordo com o empresário, além de não haver qualquer pagamento dos valores, o São Paulo também não fez contato para retomar a negociação.

Questionado pela reportagem, o clube deu o seguinte posicionamento a respeito do tema:

“O São Paulo Futebol Clube não discute publicamente assunto de foro particular, principalmente à véspera de um jogo tão importante na Conmebol Libertadores”.

Nos bastidores, a Goal ouviu de dirigentes que houve reuniões nesse sentido, mas não a promessa do pagamento integral da dívida que supera os R$ 10 milhões até esse prazo. São pendências de direitos de imagens atrasados dos últimos anos. Em relação a esta temporada, o clube sustenta estar em dia com Daniel Alves.

Em meio à esse contexto, o jogador se apresentou nesta tarde no CT da Barra Funda para o último treino antes do clássico com o Palmeiras, nesta terça-feira, às 21h30, no Morumbi, pelas quartas de finais da Libertadores. Daniel Alves desembarcou mais cedo no aeroporto de Guarulhos, onde minimizou o tom das críticas feitas no Japão. Na ocasião, ele declarou que o São Paulo falhou com ele.