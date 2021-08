São Paulo se incomoda com declarações de Daniel Alves após ouro olímpico

Desabafo do jogador não cai bem no clube, que dá sinais em posicionamento. Saída não é descartada, embora seja considerada difícil

As declarações de Daniel Alves após a conquista do ouro olímpico com a seleção brasileira não caíram bem no São Paulo. O jogador disse, entre outras coisas, que o "São Paulo muitas vezes falhou comigo, e eu não falho com o São Paulo". As palavras incomodaram no Morumbi, segundo apuração da Goal.

Na entrevista ao "Uol Esporte", Daniel Alves citou as pendências do clube e disse que se algo é prometido precisa ser cumprido. O São Paulo deve ao jogador. Em entrevista à Goal em junho, o diretor de futebol Carlos Belmonte sinalizou que os valores estavam entre R$ 10 milhões e R$ 12 milhões. Nos bastidores o clube aponta que a origem dessa dívida se deu na gestão anterior, do presidente Leco, o que também causou incômodo pelas declarações agora.

Em meio a esse contexto, a saída de Daniel Alves não é descartada, mas a impressão no Morumbi é de que isso seria muito difícil de acontecer agora. De qualquer maneira, com o presidente Julio Casares no hospital para se recuperar da Covid-19, o clube também não tomará decisões dessa importância sem a participação do dirigente.

A preocupação de momento é de que essa crise entre atleta e clube não afete o ambiente no futebol às vésperas da disputa das quartas de finais da Libertadores com o Palmeiras, a partir de terça-feira, e na qual a presença de Daniel Alves é incerta.

Em posicionamento enviado pelo São Paulo à reportagem da Goal a respeito das declarações de Daniel Alves, o clube dá alguns sinais. Aponta que o Tricolor está concentrado nas disputas do Brasileirão, da Libertadores e da Copa do Brasil, competições nas quais não contou com o camisa 10 em meio à Olimpíada. Lembra do trabalho do departamento médico para recuperá-lo da lesão no joelho que o deixou fora da final do Paulistão e que o permitiu disputar os Jogos em Tóquio. Também cita que o São Paulo busca o quarto título da Libertadores.

"A diretoria do São Paulo Futebol Clube está focada nas disputas do Brasileiro, da Libertadores e da Copa do Brasil, mas não pode deixar de parabenizar a equipe brasileira que ganhou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Felicitamos, também, o lateral-direito Daniel Alves, nosso representante, que contou com todos os esforços do clube para se recuperar de lesão após desfalcar o time na final do Paulistão e conseguiu defender a Seleção com excelência. Seguimos com as atenções voltadas também para os duelos com o Palmeiras pela Copa Conmebol Libertadores, competição em que buscamos nosso quarto título", disse o clube em posicionamento enviado à reportagem.

Nas redes sociais, por diversas vezes torcedores do São Paulo demonstraram irritação e descontentamento com a escolha de Daniel Alves em disputar a Olimpíada, pois ele desfalcou o time nas oitavas de finais contra o Racing e em meio à briga do time para fugir da zona de rebaixamento no Brasileirão. Não havia obrigação do clube em liberá-lo.