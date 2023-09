São Paulo quer manter Muricy Ramalho e atual estrutura do futebol

Após título inédito da Copa do Brasil, o planejamento da cúpula é não fazer mudanças no departamento de futebol, mesmo nas divisões de base

O São Paulo não pretende fazer mudanças no departamento de futebol para a próxima temporada. O desejo do presidente Julio Casares é manter a atual estrutura, com Muricy Ramalho no cargo de coordenador. Há inclusive planejamento para renovar o contrato do executivo da pasta, Rui Costa, como soube a GOAL.

O organograma do futebol será mantido para 2024. Carlos Belmonte Sobrinho atuará como o líder do esporte, mesmo que tenha um cargo estatutário, sem remuneração. Abaixo dele, estarão Rui Costa, Muricy Ramalho, Marcos Biasotto e as comissões técnicas.

A reportagem apurou que já há aval dos integrantes do departamento de futebol para a sequência no CT da Barra Funda — algumas questões ainda serão discutidas, mas não devem se tornar empecilhos para a manutenção do grupo.

Renovação de Rui Costa

O contrato do executivo de futebol do São Paulo, Rui Costa, se encerra ao fim da atual temporada. Contudo, há interesse do clube em mantê-lo na função e também do profissional em seguir no CT da Barra Funda, conforme apurado pela GOAL.

A diretoria já fez contato com o executivo de futebol a fim de conversar sobre a extensão do futuro vínculo. O mais provável é que ele assine por mais três temporadas — período de um eventual segundo mandato de Julio Casares.

Rui Costa é visto como peça importante na busca por reforços. O executivo de futebol atua ao lado do diretor de futebol Carlos Belmonte Sobrinho e do presidente Julio Casares nas contratações vindas no mercado da bola.

Muricy Ramalho como figura principal

A presença de Muricy Ramalho é tratada como fundamental pela gestão de Julio Casares. O coordenador de futebol, que chegou ao clube logo no primeiro ano de mandato do atual presidente, é quem tem que lidar diariamente com o elenco e com a comissão técnica.

Experiente e vitorioso como técnico e jogador, ele é visto como a figura principal do departamento de futebol na atualidade, especialmente pela postura no vestiário e no cotidiano. O dirigente ameaçou sair ao lado do então técnico Rogério Ceni, no fim de 2022, mas foi convencido a seguir no CT da Barra Funda.

Manutenção na base

O São Paulo também não fará mudanças nas categorias de base para a próxima temporada. A diretoria está convencida de que o trabalho exercido pelo superintendente de futebol Marcos Biasotto agrada e é interessante o suficiente para seguir durante a próxima gestão.

O dirigente deve ter o contrato prorrogado para permanecer o trabalho no CT de Cotia — a decisão é semelhante à de Rui Costa. A diretoria entende que há boa relação entre o responsável pela base e o executivo de futebol do clube.