São Paulo negocia Gabriel Sara com o Norwich; veja detalhes

Ingleses pagarão 11 milhões de libras pelo acordo. Há bônus de mais dois milhões de libras e 10% de mais-valia em uma futura venda

O São Paulo selou a venda de Gabriel Sara ao Norwich City no mercado da bola. O acordo foi fechado em 11 milhões de libras (R$ 69,54 milhões na cotação atual). O Tricolor paulista ainda receberá mais 2 milhões de libras (R$ 12,64 milhões) se o atleta atingir metas no futebol inglês e terá 10% de mais-valia em uma futura venda do meio-campista, conforme apurado pela GOAL.

O negócio, inicialmente, sairia por 12 milhões de libras (R$ 75,86 milhões), mas sem metas estabelecidas e sem mais-valia (faturamento em cima do excedente de uma eventual negociação). A forma de pagamento era outro problema. Os ingleses queriam parcelar o negócio em 24 meses, enquanto os paulistas queriam receber o montante à vista. Entretanto, nas últimas horas, o acordo teve uma mudança de moldes. As partes acataram, e o Tricolor paulista viu vantagem na mudança.

Gabriel Sara assinará por cinco temporadas com o Norwich City. A equipe disputará a EFL Championship, a segunda divisão inglesa, depois de uma campanha ruim na Premier League — o time ficou na lanterna do principal torneio local durante a temporada 2021/2022.

O meio-campista de 23 anos já deu sinal verde para deixar o Morumbi, onde tinha contrato até dezembro de 2024. O presidente Julio Casares e o diretor de futebol Carlos Belmonte Sobrinho são os responsáveis por tratar a negociação com os ingleses.

Houve reuniões nessa quinta-feira (7) e na sexta-feira (8) com o intuito de finalizar a negociação. Gabriel Sara está animado com a possibilidade de deixar o Morumbi para atuar no futebol europeu. O jovem sonha com a possibilidade de atuar na Inglaterra.

Em 2022, Gabriel Sara fez 15 partidas pelo São Paulo, com 1.050 minutos em campo. No período, marcou uma vez apenas e não deu assistências. A sua última aparição foi em 28 de abril. Desde então, ele se recupera de lesão.

Além do Norwich City, o West Bromwich também tentou a contratação do jogador. Entretanto, não chegou a um acordo com o Tricolor paulista. O clube também disputa a segunda divisão do futebol britânico.