São Paulo monitora situação de Ivan, que negocia possível saída da Ponte Preta

Tricolor paulista vê goleiro de 23 anos como um nome interessante no mercado da bola. Agentes conversam sobre saída do atleta do Moisés Lucarelli

O goleiro Ivan, hoje na Ponte Preta, é visto como um nome que agrada à diretoria do São Paulo. Os agentes do atleta conversam sobre a sua liberação no Moisés Lucarelli e aguardam uma definição sobre o caso para tentarem levá-lo ao Morumbi.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Há o interesse do Tricolor paulista na contratação do jogador de 23 anos no mercado da bola. Ele é visto como um "grande goleiro" pelos responsáveis por conduzir o futebol no CT da Barra Funda, conforme apurado pela Goal. O clube, no entanto, ainda não apresentou uma proposta formal pelo atleta, que tem contrato até dezembro de 2023.

É o estafe de Ivan que se encarrega de conversar com a diretoria da Ponte Preta e buscar a sua liberação para o atual campeão paulista. A ideia é que haja uma composição com o clube para depois alinhavar uma possível transferência para o São Paulo.

Ivan é visto como uma opção para Tiago Volpi no gol do São Paulo. O atual titular desperta o interesse do futebol do exterior e ficou ausente em seis partidas nesta temporada. O seu substituto, Lucas Perri, não convenceu totalmente quando foi utilizado pela comissão técnica de Crespo.

Além de Tiago Volpi e Lucas Perri, o São Paulo conta com Thiago Couto e Arthur Gazze no elenco comandado por Hernán Crespo.