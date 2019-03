São Paulo eliminado do Paulista? Todas as contas que definem o futuro do clube

Derrota e até empate diante do São Caetano nesta quarta-feira (20) podem tirar o time da fase de mata-mata do Paulistão

Nesta quarta-feira (20), o visita o no estádio Anacleto Campanella com um único objetivo: evitar uma nova vergonha caindo logo na primeira fase do (a equipe já foi eliminada na pré-Libertadores).

Em segundo lugar do Grupo D, com 14 pontos em 11 rodadas disputadas, o time de Vagner Mancini, que vem comandando a equipe enquanto Cuca não assume por questões de saúde, terá desfalques importantes para o duelo.

O São Paulo não contará com Hernanes e Nenê, machucados, além de Arboleda, suspenso, mas, teoricamente, não deve ter missão tão difícil nesta noite, se levada em consideração a campanha do São Caetano.

Confira o que o clube precisa para avançar!

EM CASO DE VITÓRIA...



A conta é bem simples: o Tricolor se classifica se ganhar nesta quarta. Na vice-liderança do Grupo D com 14 pontos, a equipe subirá para 17 em caso de vitória e se classificará automaticamente sem depender de outros resultados, uma vez que o Oeste soma 12 e pode chegar a 15 pontos caso supere o .



CLASSIFICAÇÃO EQUIPES PONTOS 1º ITUANO 17 2º SÃO PAULO 14 3º OESTE 12 4º BOTAFOGO-SP 8

EM CASO DE EMPATE...



O empate também pode dar a vaga ao São Paulo. Neste caso, a equipe comandada por Mancini avança se o Oeste vencer o Mirassol, mas sem tirar a diferença no saldo de gols. O time de Barueri tem 12 pontos e empataria com o Tricolor na pontuação, mas precisaria descontar quatro gols de saldo.

CLASSIFICAÇÃO EQUIPES PONTOS SALDO DE GOLS 1º ITUANO 17 8 2º SÃO PAULO 14 3 3º OESTE 12 -1 4º BOTAFOGO-SP 8 -5

EM CASO DE DERROTA...

O pior cenário para o Tricolor, sem dúvida, é a derrota. Caso isso aconteça, a equipe do Morumbi precisa torcer para o que o Oeste no máximo empate com o Mirassol.

O São Caetano, por sua vez, possui a segunda pior campanha do Paulista, com sete pontos, e não depende apenas de si para fugir do rebaixamento. A equipe do ABC venceu apenas uma vez na competição (contra o Mirassol, por 2 a 0, pela nona rodada), além de quatro empates e dez derrotas. O aproveitamento é de apenas 21,2%.