São Paulo desembolsará R$ 2,1 milhões de multa por demissão de Rogério Ceni

Valor é referente a três salários do treinador no período em que esteve no Morumbi; saída ocorreu no último dia 19 de abril

O São Paulo ajusta os últimos detalhes da rescisão contratual de Rogério Ceni, demitido em 19 de abril passado. O clube fez um acordo com o treinador para pagar o equivalente a três salários por causa do distrato. A informação foi inicialmente divulgada pelo ge e confirmada pela reportagem. A quebra do vínculo custará cerca de R$ 2,1 milhões aos cofres, como soube a GOAL.

A multa rescisória de Rogério Ceni com o São Paulo variava de acordo com o tempo de contrato e os valores recebidos na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) e direitos de imagem, pagos por meio de CNPJ. A comissão técnica custava cerca de R$ 700 mil mensais durante a passagem pelo Morumbi.

Não havia um valor estabelecido em cláusula para evitar o vazamento, como aconteceu na primeira passagem do treinador pelo clube, ainda em 2017, durante a gestão de Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco. À época, o clube teve que pagar R$ 5 milhões por rescindir o contrato do técnico.

A saída de Rogério Ceni foi uma decisão do presidente Julio Casares ao lado do diretor de futebol Carlos Belmonte Sobrinho e do executivo Rui Costa. O trio entendia que era o momento ideal para a mudança no cargo — Dorival Júnior foi contratado para a vaga e já comandou o time em duas oportunidades, as vitórias sobre América-MG e Ituano, por Brasileirão e Copa do Brasil.

Na segunda passagem como técnico no Morumbi, o ex-goleiro foi vice-campeão paulista 2022 e ficou com a segunda colocação também da Copa Sul-Americana. Os problemas de relacionamento com parte do elenco foi o que fizeram ele deixar o CT da Barra Funda em 2023.