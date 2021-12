São Paulo decide emprestar Lucas Perri, e Chapecoense tenta contratação

O São Paulo está decidido a negociar Lucas Perri por empréstimo no mercado da bola, conforme apurado pela GOAL. O clube autorizou o estafe do goleiro a procurar uma nova equipe para a próxima temporada. Antes de acertar saída para um novo clube, no entanto, o Tricolor conversa para renovar o vínculo do goleiro, válido até janeiro de 2023, e depois emprestá-lo.

O departamento de futebol entende que Perri precisa de mais minutos no próximo ano e, por isso, decidiu que deseja emprestar o jovem de 23 anos.

Mais artigos abaixo

Reserva de Tiago Volpi, ele atuou em seis partidas nesta temporada, ficando em campo por 540 minutos. O jogador sofreu sete gols neste período em que esteve em campo.

A Chapecoense está interessada em contar com Perri por empréstimo e negocia essa possibilidade com o São Paulo, mas o salário é visto como um entrave na negociação para os padrões do clube catarinense. A tentativa da Chape é por uma composição salarial.

O Tricolor, por sua vez, inicialmente vê o empréstimo para Chape como improvável pela parte financeira de composição salarial. O desejo do São Paulo com a negociação de Perri é dar minutos ao goleiro e valorizá-lo. Na Chape, ele teria a oportunidade de jogar com frequência.