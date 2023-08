São Paulo x Corinthians ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal da Copa do Brasil

Clássico será disputado nesta quarta-feira (16), no Morumbi; veja como acompanhar na TV e na internet

Valendo vaga na final, São Paulo e Corinthians se enfrentam na noite desta quarta-feira (16), a partir das 19h30 (de Brasília), no Morumbi, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Como venceu a ida por 2 a 1, o Timão tem a vantagem do empate. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, do Premiere, no pay-per-view, e do Amazon Prime, no streaming, com narração de Cleber Machado e comentários de Rafael Oliveira (veja a programação completa aqui).

Depois do empate com o Flamengo por 1 a 1 no Brasileirão, o São Paulo volta suas atenções para a Copa do Brasil. Como perdeu na Neo Química Arena por 2 a 1, o Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença para avançar à final. Caso vença por um gol, a classificação será decidida nos pênaltis.

"O São Paulo sabe que é uma partida difícil, vamos jogar nossa vida nessa partida e a entrega tem que ser como é em todos os jogos. O São Paulo é alma com organização, e espero que se repita nos jogos seguintes. Serão jogos importantes para nós, para a história do clube, para a importância que o torcedor dá. Temos que dar nossa vida em campo para que isso se materialize", afirmou Dorival Júnior.

Mais artigos abaixo

"Eu chamo aqui o torcedor para que compareça, que vá ao estádio. Serão fundamentais para mudar esse resultado que tivemos na Neo Química. Acho que só com o apoio maciço do torcedor para que possamos superar um adversário tão difícil", completou.

Para o Majestoso, o técnico Dorival Júnior terá força máxima em campo após poupar seus principais jogadores no domingo (13). Lucas Moura pode iniciar entre os titulares, enquanto James Rodríguez, que fez o seu primeiro jogo com a camisa do clube contra o Rubro-Negro, pode ter mais alguns minutos em campo nesta quarta.

O Tricolor estreou na terceira fase da Copa do Brasil com uma vitória sobre o Ituano por 1 a 0. Nas oitavas de final, deixou para trás o Sport nos pênaltis por 5 a 3, e o Palmeiras com um placar agregado de 3 a 1 nas quartas de final.

Já o Corinthians, invicto há 11 jogos (oito vitórias e três empates), chega embalado sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. No último domingo (13), venceu de virada o Coritiba por 3 a 1 no Brasileirão, enquanto na Copa do Brasil joga por um empate para avançar.

"São jogos totalmente diferentes. A gente já sabia que o Coxa vinha para se defender um pouco mais, e o São Paulo vai ter que propor mais o jogo. É ser inteligente, entender o jogo o mais rápido possível para que a gente possa sair classificado", afirmou Renato Augusto, autor dos dois gols do primeiro jogo na Neo Química Arena.

Na Copa do Brasil, o Timão venceu o Remo (5 a 4) na terceira fase, o Atlético-MG (3 a 1) nas oitavas de final e o América-MG (3 a 1), todos em disputas de pênaltis.

Em 357 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma 133 vitórias, contra 109 do São Paulo, além de 115 empates. O último encontro válido pelo Brasileirão de 2023 terminou empatado por 1 a 1.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Welington; Pablo Maia, Gabriel Neves, Alisson e Nestor (James Rodríguez); Lucas Moura e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Corinthians: Cássio; Fágner, Gil, Murillo e Fábio Santos; Fausto Vera, Gabriel Moscardo, Renato Augusto e Adson (Matías Rojas); Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Desfalques

São Paulo

Patryck, Caio Paulista, Erison, Galoppo e Ferraresi, lesionados, e Luciano, suspenso, são desfalques.

Corinthians

Rafael Ramos e Paulinho estão fora do clássico.

Quando é?