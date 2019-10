São Paulo aumenta ingressos um dia após Dani Alves pedir apoio e revolta torcida

São-paulinos se voltam contra clube após aumento no valor das entradas para duelo com Atlético-MG no Morumbi

O anunciou nesta segunda-feira o valor dos ingressos para o duelo contra o , que ocorre no Morumbi no próximo domingo, às 16h. Para a partida, o preço foi aumentado em relação à vitória por 1 a 0 sobre o Avaí no final de semana, o que irritou muitos torcedores.

QUER VER JOGOS AO VIVO OU QUANDO QUISER? ACESSE O DAZN E TESTE O SERVIÇO POR UM MÊS GRÁTIS!

Os pontos de maior presença ganharam um acréscimo de R$ 10. As arquibancadas amarela (norte) e laranja (sul), localizadas atrás dos gols, saltaram de R$ 30 para R$ 40 no valor inteiro. Já os setores vermelho (oeste) e azul (leste) passaram de R$ 50 para R$ 60.

A maior inflação ocorreu nas cadeiras superiores, indo de R$ 180 para R$ 240. Os ingressos promocionais a R$ 10 para sócios-torcedores nas arquibancadas amarelas foram mantidos.

Sócios Torcedores já podem garantir ingressos para São Paulo x Atlético-MG, que acontece no domingo (27), às 16h, no Morumbi.



Todas as informações sobre ingressos você encontra aqui: https://t.co/UsNVmtgOSt



Para comprar, acesse: https://t.co/QvNdDcqQIe#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/xD5EPUWLAL — São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 21, 2019

A nova alteração nos valores vem um dia após o lateral direito Dani Alves cobrar mais apoio da torcida, que somou 20.763 presentes no modesto triunfo de domingo sobre o Avaí e vaiou o desempenho tímido da equipe.

"Temos que começar a ser mentalmente fortes, é um campeonato muito disputado. A dificuldade é muito grande. Temos que construir isso de dentro para fora, trazer nosso torcedor para nós. Temos que criar uma atmosfera aqui dentro de luta, de batalha, de time que quer vencer", disse o camisa 10 à Rede Globo.

"A torcida vai cobrar quando criamos tantas ocasiões e não fazemos, é normal. Isso serve para a gente caprichar um pouco mais. Vamos criar uma atmosfera que outros times têm, de que aqui é nossa casa e vai ser difícil de ganhar da gente", afirmou.

A situação irritou torcedores, que usaram as redes sociais para compartilhar a revolta:

Não entendi o motivo do aumento diretoria é doente — Felipe venera Igor Gomes 🇾🇪 (@fuckzsiva) October 21, 2019

Eu não vou xingar você porque o estagiário não tem culpa, mas a sua gestão é pífia, horrorosa e aproveitadora... — Kaue (@kaur_neves) October 21, 2019

Com o sorriso da diretoria quando aumenta o valor dos ingressos pra torcida assistir o pior ataque da história do clube, eliminado da Libertadores e Copa do sem um misero gol. — TRI! CÔ! VÔ! 🇾🇪 (@tricovotweets) October 21, 2019

Eu e meu cartão de crédito estamos putos, pagar caro pra ver jogador perder gol sem goleiro é foda — Trabalhar p/ pagar o Juanfran (@Caiiioo_SPFC) October 21, 2019

Futebol feio da porra estagiário para com isso ,pra q aumenta o preço do ingresso ...Joguem bola e faça ser justificável o aumento .Poe 10,20 conto qualquer setor de arq pra ST,50 conto pra ST qualquer setor de cadeira e 100 conto pra ST qualquer camarote .QUER KI DESENHE ? — ⚽ ABANDONAR JAMAIS 🇾🇪🇾🇪🇾🇪 (@sergio_01spfc) October 21, 2019

Com o sorriso do torcedor que não vê aumento no preço do ingresso todos os jogos. — Balaclava (@bataclava) October 21, 2019

O modelo de "precificação dinâmica" é realizado pelo Tricolor desde 2018. O clube altera o valor dos ingressos de acordo com o apelo da partida, proporcionando situações como a de momento.

O São Paulo encara o Atlético-MG no próximo domingo para tentar se manter no G-4. O jogo terá transmissão da Rede Globo, assim como ocorreu contra o Avaí. A venda dos ingressos está aberta para sócio-torcedores e será liberada a todos na quarta-feira