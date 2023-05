São Paulo aguarda Alexandre Pato 100% fisicamente para anunciar acordo

Atacante terá contrato até o fim de 2023 e poderá faturar até R$ 200 mil mensais em contrato de produtividade no Morumbi

O São Paulo só vai anunciar o acordo com Alexandre Pato quando ele estiver fisicamente apto para atuar pela equipe, como soube a GOAL. Já há um acordo firmado para que o atleta fique no Morumbi até dezembro de 2023 com um contrato de produtividade. A diretoria, no entanto, impôs que o acordo só entrará em vigor a partir do momento que ele estiver à disposição do técnico Dorival Júnior.

O atacante de 33 anos fez tratamento no CT da Barra Funda para se recuperar de uma cirurgia no joelho direito. A parte clínica da recuperação já foi encerrada. Agora, o jogador faz trabalho físico com a comissão técnica do clube. Há a expectativa de que ele esteja à disposição em meados de junho.

O contrato de Alexandre Pato com o São Paulo estabelece um pagamento fixo reduzido, e o jogador pode receber até R$ 200 mil mensais em caso de cumprimento de metas determinadas no vínculo. O jogador recebeu aval do departamento de futebol para acertar o retorno ao Morumbi — esta será a terceira passagem do atleta pelo clube.

O técnico Dorival Júnior está animado com a possibilidade de contar com o atacante no elenco. Ele entende que o atleta pode contribuir para o setor ofensivo, que enfrentou algumas baixas nos últimos meses. Jonathan Calleri e Erison tiveram lesões e precisaram se afastar dos gramados, antes mesmo da chegada do atual treinador. Há o entendimento de que Pato poderia ser utilizado nesta situação.

A parte técnica do atleta nunca foi questionada nos bastidores do clube. O antecessor de Dorival Júnior — Rogério Ceni —, no entanto, se preocupou com a questão física e optou por vetar a volta do atacante ao CT da Barra Funda.

Alexandre Pato não entra em campo desde 13 de agosto de 2022, quando defendeu as cores do Orlando City, dos Estados Unidos. Na temporada passada na Major League Soccer (MLS), o atacante fez 27 partidas, com 1.584 minutos em campo. Ele fez quatro gols e se responsabilizou por cinco assistências.