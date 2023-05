Alexandre Pato terá salário máximo de R$ 200 mil no São Paulo

Atacante tem contrato até dezembro de 2023 e receberá por produtividade durante a terceira passagem pelo Morumbi

O atacante Alexandre Pato, que acertou a volta ao São Paulo até dezembro de 2023, poderá receber até R$ 200 mil por mês no Morumbi, como soube a GOAL. O contrato de produtividade estabelece variáveis que podem render este valor mensalmente ao atleta de 33 anos.

O contrato do jogador com o clube tem uma remuneração fixa, considerada baixa, e metas pré-estabelecidas para desempenho individual e coletivo. Se o jogador atingir todos os objetivos determinados no vínculo trabalhista, ele conseguirá embolsar R$ 200 mil mensais.

As partes não detalham o contrato, mas há metas para presença em jogos, participações em gols e desempenho coletivo no novo vínculo do atacante de 23 anos. O atleta chegou a um acordo com o clube na última sexta-feira (12), durante reunião com a diretoria no período vespertino.

Alexandre Pato já está recuperado da cirurgia feita no joelho direito — a intervenção ocorreu em setembro do ano passado. Ele já pode atuar nas partidas seguintes da equipe, de acordo com a apuração da reportagem, mas ainda há temor que o atleta enfrente problemas clínicos. Ele deve integrar o elenco comandado por Dorival Júnior somente após o anúncio — o jogador já estava no CT da Barra Funda, onde faz trabalho de recuperação do problema clínico.

O jogador volta ao São Paulo com aval do técnico Dorival Júnior, que acredita na recuperação do atacante no time paulistano. Pato não entra em campo desde 13 de agosto do ano passado, quando ainda defendia as cores do Orlando City, dos Estados Unidos.

Na contramão de Dorival Júnior, o antigo técnico são-paulino, Rogério Ceni, vetou a contratação do atacante de 33 anos. Ele temia que o jogador estivesse fisicamente abaixo do restante do elenco. Não havia contraponto sobre a questão técnica de Alexandre Pato.

Na temporada passada na Major League Soccer (MLS), Alexandre Pato fez 27 partidas, com 1.584 minutos em campo. Ele fez quatro gols e se responsabilizou por cinco assistências.