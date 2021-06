São Paulo x 4 de Julho: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta terça-feira (8), pela terceira fase da Copa do Brasil; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O São Paulo recebe o 4 de Julho nesta terça-feira (8), às 19h (de Brasília), no Morumbi, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, precisando vencer por dois gols de diferença para avançar às oitavas de final, após ter perdido por 3 a 2 na primeira partida. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, o torcedor também acompanha todos os lances do jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO São Paulo x 4 de Julho DATA Terça-feira, 8 de junho de 2021 LOCAL Morumbi - São Paulo, SP HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Denis da SIlva (AL)

Assistentes: Esdras Mariano de Lima (AL) e Brigida Cirilo (AL)

Quarto árbitro: Ilbert Estevam da Silva (SP)

ONDE VAI PASSAR?



São Paulo busca avançar na Copa do Brasil 2021 / Foto: Divulgação São Paulo

O SporTV e Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta terça-feira (8). Na Goal, o torcedor também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real.

Quais são os canais do SporTV?

Quais são os canais do Premiere?

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Muito pressionado após a derrota no primeiro jogo por 3 a 2, que o obriga a vencer por dois gols de diferença para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil, e vindo de derrota para o Atlétigo-GO no Brasileirão, o São Paulo busca virar a chave de olho na classificação.

Para o confronto, o técnico Hernán Crespo vai estar no banco de reservas após testar negativo para Covid-19 e desfalcar o Tricolor na última rodada do Brasileiro.

Por outro lado, Luan deve ser desfalque mais uma vez, enquanto Liziero, na seleção brasileira olímpica, e Arboleda, que defende a seleção do Equador, também estão fora.

Já o 4 de Julho joga com a vantagem do empate para garantir a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi, Bruno Alves, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Shaylon, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara e Reinaldo; Luciano e Rojas (Eder).

Provável escalação do 4 de Julho: Jaílson; Edy, Marcelo, Caio e Chico Bala; Vitor Recife, Rômulo, Hiltinho e Kaka; Esquerdinha e Etinho.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA 4 de Julho 3 x 2 São Paulo Copa do Brasil 2 de junho de 2021 Atlético-GO 2 x 0 São Paulo Brasileirão 5 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x São Paulo Brasileirão 13 de junho de 2021 16h (de Brasília) São Paulo x Chapecoense Brasileirão 16 de junho de 2021 19h (de Brasília)

4 DE JULHO

JOGO CAMPEONATO DATA 4 de Julho 3 x 2 São Paulo Copa do Brasil 2 de junho de 2021 Juventude Samas 0 x 0 4 de Julho Série D 5 de junho de 2021

Próximas partidas