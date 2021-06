Por que Hernán Crespo não vai comandar São Paulo contra Atlético-GO?

Por protocolo de saúde, treinador argentino não viajará com a equipe para Goiânia; Tricolor enfrenta o Dragão no sábado (5)

Hernán Crespo não estará no comando do São Paulo na partida contra o Atlético-GO neste sábado (5). O Tricolor enfrenta o Dragão no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

O treinador argentino foi afastado preventivamente do restante do elenco e comissão técnica, seguindo protocolos de saúde do clube. Crespo testou negativo para a Covid-19 em exame realizado nesta quinta (3), mas apresentou sintomas de gripe. Assim como o comandante, nenhum outro funcionário do São Paulo testou positivo para o coronavírus na última bateria de testagem.

O clube anunciou que Crespo fará novos exames de controle no domingo (6) e na segunda-feira (7). Em caso de novos resultados negativos, o argentino estará liberado para dirigir o time na terça-feira (8), às 19h, no duelo de volta contra o 4 de Julho, no Morumbi, pela terceira fase da Copa do Brasil. O Tricolor precisa da vitória para avançar na competição.

Quem comandará o São Paulo à beira do gramado na partida contra o Atlético-GO é Juan Branda, auxiliar técnico que Crespo trouxe consigo para o Tricolor em sua vinda ao clube.

Após empate por 0 a 0 contra o Fluminense, o Tricolor quer a vitória para vencer a primeira no Campeonato Brasileiro e somar pontos importantes para a sequência do torneio. Arboleda, com a seleção equatoriana, e Liziero, com a seleção brasileira olímpica, desfalcam o time - além de Dani Alves e Benítez, lesionados.