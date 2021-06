Do que o São Paulo precisa para se classificar na Copa do Brasil?

Tricolor perdeu para o 4 de Julho-PI por 3 a 2 no primeiro jogo e precisa rever o cenário no Morumbi para seguir vivo no mata-mata nacional

No primeiro duelo da terceira fase da Copa do Brasil, nesta terça-feira, 1 de junho, o São Paulo perdeu para o 4 de Julho-PI por 3 a 2. Com um time completamente reserva, sem nenhum atleta considerado titular, o Tricolor viajou à Teresina e saiu do Estádio Albertão com o revés.

Após o gol contra de Orejuela no início da partida, o São Paulo até conseguiu virar o placar com dois gols de Éder. Ainda no fim do primeiro tempo, o 4 de Julho-PI empatou com Gilmar Bahia e no segundo tempo, o time piauiense conseguiu o terceiro gol com Rômulo, dando números finais ao jogo.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Desta forma, o time de Hernán Crespo necessita da vitória na próxima semana, no dia 8 de junho, para seguir vivo na competição. No entanto, não é todo triunfo que basta para o Tricolor se classificar às oitavas de final da Copa do Brasil.

Que resultados dão a vaga ao São Paulo nas oitavas de final?

Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net

No Morumbi, o São Paulo precisará vencer o 4 de Julho-PI por pelo menos dois gols de diferenças nos 90 minutos para seguir na Copa do Brasil. Ou seja, vencendo por 2 a 0, 3 a 1 ou placares maiores, os são paulinos conseguem a vaga na próxima fase.

Mais artigos abaixo

Qualquer vitória do Tricolor por apenas um gol de diferença levará a decisão do confronto para os pênaltis. Isso acontece por que a Copa do Brasil não considera o gol qualificado fora de casa. Ou seja, caso o São Paulo vença o segundo jogo por 1 a 0, o agregado do confronto ficará empatado por 3 a 3 e assim, teremos pênaltis para decidir quem avança.

Se o jogo do próximo dia 8 terminar em empate ou se o 4 de Julho-PI vencer novamente o São Paulo, a equipe de Piripiri faz história e se classifica às oitavas de final do principal torneio mata-mata do país.