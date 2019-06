São Paulo 1x1 Cruzeiro: gol de Pato não evita críticas e crise aumenta com protestos e violência

O goleiro Tiago Volpi ainda evitou um resultado pior no duelo realizado no Pacaembu, marcado também por protestos dos torcedores do Tricolor

Alexandre Pato acabou com o jejum de quatro jogos sem gols para o , neste domingo (02), em duelo válido pela sétima rodada do Brasileirão contra o . Escalado como referência no ataque, o camisa 7 abriu a contagem no Pacaembu aos 15 minutos. Mas a equipe mineira cresceu no segundo tempo, chegou ao empate em bela cobrança de falta feita por Thiago Neves e ainda poderia ter vencido. No final das contas, prevaleceu a igualdade pela contagem mínima.

O não fez o Cruzeiro reencontrar a vitória (já são cinco jogos, dois empates e três derrotas no período), mas aliviou um pouco a tensão pela forma como o resultado foi construindo, deixando a em 15º, com 7 pontos. Já o São Paulo não vence há cinco partidas e vem de eliminação na Copa do para o . No Brasileirão, caiu para a sétima posição (12 pontos) e viu a crise por causa das manifestações da torcida crescer.

Desde o gol de empate marcado por Thiago Neves, com 68 minutos de jogo decorrido, os cerca de 8 mil torcedores presentes ao Pacaembu começaram a xingar a diretoria e vaiar o time. O clima de tensão, entretanto, já estava rondando o duelo deste domingo (02). Antes mesmo do jogo começar, cerca de 200 torcedores protestaram contra à fase do time. Ainda no lado externo do estádio, membros de uma facção organizada entraram em confronto e causaram enorme confusão. A Polícia precisou entrar em ação com bombas de efeito moral e prendeu mais de 50 elementos.

Confusão no lado de fora do Pacaembu antes de São Paulo x Cruzeiro pic.twitter.com/PLf4dTEGEg — Mendel Bydlowski (@mendelbyd) 2 de junho de 2019

O Cruzeiro, também envolto em crise de resultados e institucional, volta a campo nesta quarta-feira (05) para decidir uma vaga nas quartas de final da com o . Já o São Paulo terá quase uma semana inteira de treinos até o duelo fora de casa contra o Avaí, sábado (08), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.