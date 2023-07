São José x América-RN ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série C

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (3), pela 11ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

São José e América-RN se enfrentam na noite desta segunda-feira (3), às 20h (de Brasília), no Estádio Francisco Novelletto, pela 11ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol, no streaming.

O São José chega para o duelo em busca da vitória para permanecer no G-8 da competição. Nos 10 jogos disputados até o momento, a equipe gaúcha tem quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas, somando 16 pontos.

Do outro lado, o América-RN busca se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. A equipe potiguar tem três vitórias, três empates e quatro derrotas na Série C, somando 12 pontos na classificação.

Prováveis escalações

São José: Fábio, Pabulo, Breno, Lucas Cunha, Sillas, Raimundo Nonato, Karl, Thalys, Alessandro Vinicius, Thayllon, Thiago Santos.

América-RN: Bruno, Luan Sales, Jean Pierre, Alan, João Lucas, Leonardo, Rodriguinho, Elvinho, Rafinha, Alvaro, Gabriel Silva.

Desfalques

São José

Sem desfalques confirmados.

América-RN

Kaio e Vinicius Guedes, suspensos, desfalcam o América.

Quando é?