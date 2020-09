Santos x Uribe: quem deve para quem e o que se sabe sobre o litígio

Enquanto centroavante cobra R$ 2 milhões de atrasados, clube diz que merece ser indenizado em caso de saída

e Fernando Uribe estão travando uma batalha jurídica que pode se estender por bastante tempo. Neste momento, as duas partes acreditam que possuem valores a receber e se movimentam nos bastidores.

O primeiro a agir foi o colombiano, que alegou uma dívida de cerca de R$ 2 milhões por atrasos de salários, direitos de imagem e recolhimentos do FGTS e pediu rescisão indireta do contrato na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), da CBF. O caso ainda será analisado, com a expectativa de um resultado até o final da próxima semana.

"O atleta tentou de todas as formas receber os atrasados. Mas não foi possível, por isso o procedimento na CNRD. Foro estabelecido em contrato, pedindo atrasados e contrato até o final. Não vou falar de valores, mas tem um valor atrasado e, se houver a rescisão, tem que pagar o contrato total", disse Luciano Favere, advogado do jogador, ao site Gazeta Esportiva.

Por outro lado, segundo informações do GE, o Santos afirma que quitou os valores em aberto com o centroavante antes do prazo de 15 dias estipulado pela Fifa após ser notificado via carta por Uribe e seu estafe de que o atleta queria a rescisão por causa dos débitos.

Neste momento, portanto, a diretoria alvinegra entende que Uribe se demitiu do clube e que só sai mediante o pagamento da multa contratual de 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 94 milhões na cotação atual). Um impasse que lembra o do peruano Cueva, que conseguiu liberação para se transferir ao Pachuca.

Uribe já não treina com o grupo desde o último dia 4, quando entrou com o processo na Câmara da CBF. Ele não vinha recebendo muitas oportunidades mesmo depois da saída dos concorrentes Yuri Alberto para o e de Eduardo Sasha para o .



Com isso, a não ser que uma reviravolta inesperada nos bastidores aconteça e coloque fim no litígio atual, a passagem do colombiano pela Vila Belmiro vai terminar de forma melancólica.

Contratado por R$ 5 milhões do no ano passado, Uribe fez 16 jogos pelo Santos e não marcou um gol sequer.