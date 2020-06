Santos x Peñarol 2011: escalações, gols e tudo sobre a final da Copa Libertadores

Relembre o título do Peixe conquistado em 2011 com Neymar e Ganso em campo

No próximo domingo (31), às 16h (de Brasília), os torcedores do Santos terão motivo para comemorar. A TV Globo anunciou a reprise da decisão da de 2011, quando o venceu o por 2 a 1, no jogo de volta, após ter empatado sem gols no primeiro duelo.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO 2 x 1 DATA DO JOGO 22 de junho de 2011 DATA DA REPRISE Domingo, 7 de junho de 2020 LOCAL Pacaembu - , BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)



Foto: Ricardo Saibun/SantosFC

ESCALAÇÕES

SANTOS

Rafael; Danilo, Edu Dracena, Durval, Leo (Alex Sandro, 67'); Adriano, Arouca, Elano, Paulo Henrique Ganso (Para, 86'); Neymar e Zé Eduardo. Técnico: Muricy Ramalho.

PEÑAROL

Sebastián Sosa; Alejandro González (Emiliano Albín, 37' -Fabián Estoyanoff, 78'), Carlos Valdez, Guillermo Rodríguez, Darío Rodríguez; Matías Corujo, Luis Aguiar, Nicolás Freitas, Matías Mier (Jonathan Urretaviscaya, 62'); Alejandro Martinuccio e Juan Manuel Olivera. Técnico: Diego Aguirre.

GOLS

Santos: Neymar (46), Danilo (68)

Peñarol: Durval (contra, 79)

A CAMPANHA DO SANTOS

RODADA JOGO Primeira rodada Deportivo Táchira 0 x 0 Santos Segunda rodada Santos 1 x 1 Cerro Porteño Terceira rodada Colo Colo 3 x 2 Santos Quarta rodada Santos 3 x 2 Colo Colo Quinta rodada Cerro Porteño 1 x 2 Santos Sexta rodada Santos 3 x 1 Deportivo Táchira Oitavas de final (ida) Santos 1 x 0 América (MEX) Oitavas de final (volta) Amércia (MEX) 0 x 0 Santos Quartas de final (ida) 0 x 1 Santos Quartas de final (volta) Santos 1 x 1 Once Caldas Semifinal (ida) Santos 1 x 0 Cerro Porteño Semifinal (volta) Cerro Porteño 3 x 3 Santos Final (ida) Peñarol 0 x 0 Santos Final (volta) Santos 2 x 1 Peñarol

A CAMPANHA DO PEÑAROL