Santos tem pré-contrato com o zagueiro Eduardo Bauermann, do América-MG

O Santos tem pré-contrato com o zagueiro Eduardo Bauermann, que atualmente defende o América-MG. O jogador de 25 anos fica livre do atual vínculo a partir de janeiro do próximo ano e já se acertou para defender o clube paulista.

O atleta foi procurado pela diretoria santista em outubro deste ano e já acertou todos os moldes do compromisso que será firmado em sua mudança para a equipe paulista. O defensor e o seu estafe, inclusive, já assinaram um pré-acordo para a transferência no início da temporada seguinte, conforme apurado pela GOAL.

A diretoria do Coelho ainda não foi informada pelo defensor sobre a sua transferência para a Vila Belmiro. Os dirigentes ainda nutriam a esperança de mantê-lo na Arena Independência em 2022, mas só estão dispostos a abrir conversas com os atletas em fim de contrato a partir do próximo mês. Nos bastidores, o foco é em uma vaga para a disputa da edição seguinte da Copa Libertadores.

O defensor foi um dos destaques do América-MG nesta temporada. Ele participou de 48 jogos da equipe, sendo 45 na condição de titular. No período, deu uma assistência e só recebeu cartão amarelo em três oportunidades. O atleta é um dos pilares do time que briga por um vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América.

O Coelho é o nono colocado do Brasileirão, com 45 pontos conquistados, quatro a menos que o Fortaleza, último do grupo de seis primeiros colocados.

Inicialmente, seis clubes se classificam para a Libertadores pelo Brasileirão. No entanto, com as finais brasileiras em Libertadores e Sul-Americana e a possibilidade de título do Atlético-MG na Copa do Brasil, a tabela pode garantir uma vaga até para o nono colocado.