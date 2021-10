Novo homem forte do futebol do Peixe inicialmente gostaria de ficar até final da Libertadores no Verdão, mas decidiu topar desafio

Edu Dracena é o novo homem forte do futebol do Santos. Ele aceitou sair do Palmeiras, finalista da Libertadores, para assumir o Peixe, ameaçado pelo rebaixamento no Brasileirão. Dracena era assessor técnico no Palmeiras e virou executivo de futebol do Santos. Ou seja, teve uma promoção. Para além disso, o que lhe fez aceitar o desafio foi a conversa e apelo do presidente Andrés Rueda.

Após receber o convite do presidente do Santos, Edu Dracena sinalizou ao dirigente que ele, Rueda, sabia da situação do ex-jogador no Palmeiras e que não gostaria de deixar o clube às vésperas da final da Libertadores contra o Flamengo, marcada para 27 de novembro, no Uruguai.

No entanto, Dracena ouviu de Rueda que não seria possível esperá-lo até a decisão continental, pois nesse cenário hipotético o Santos poderia já estar rebaixado no Brasileirão e reforçou a urgência da situação. A necessidade do Peixe era "para ontem". Diante disso, da identificação com o Santos, do novo desafio e da promoção de carreira, Dracena decidiu aceitar o convite. Em sua apresentação, ele admitiu que ficou surpreso com a proposta num primeiro momento.

"Não fui convidado, fui convocado pelo presidente. E em uma convocação não dá para pular para trás. Quando recebi a convocacao, não esperava. Mas passou alguns momentos e me veio à cabeca toda aquela história que tive no Santos, quando chedguei em 2009. E a minha vida sempre foi feita e pautada em desafios. E esse será mais um que vou superar, estarei de corpo e alma, vou dar sempre meu melhor, como sempre fiz com as camisas dos clubes nos quais joguei. Com muita transparência e honestidade, para o Santos voltar a ser protagonista. Quando jogava aqui na Vila Belmiro todo mundo temia, junto com diretoria, torcida, vamos fazer novamente a Vila um Alçapão", disse Edu Dracena.

Pelo Santos, Edu Dracena conquistou seis títulos: três Campeonato Paulista (2010/2011/2012), uma Copa do Brasil (2010), uma Taça Libertadores (2011) e uma Recopa Sul-americana (2012).

Apresentado na quarta-feira, Edu Dracena acompanhou da Vila Belmiro a vitória do Santos por 2 a 0 sobre o Fluminense, na última quarta-feira. Com o resultado, o Peixe foi a 32 pontos e saiu da zona de rebaixamento.