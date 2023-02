Equipes entram em campo neste domingo (26), pela 11ª rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Vem jogaço por aí! Santos e Corinthians fazem clássico na tarde desta domingo (26), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da Record, na TV aberta, do Premiere, na TV fechada, e do Paulistão Play, no streaming.

Terceiro colocado do grupo A com 13 pontos, o Santos sabe que precisa da vitória para seguir com chances de se classificar à próxima fase. O Peixe vive o seu melhor momento na temporada e vem de dois triunfos consecutivos (somando todas as competições. Pela primeira vez, o técnico Odair Hellmann deve reptir a escalação.

Do outro lado, o Corinthians está na liderança do grupo C com 18 pontos e, embora já tenha garantido a sua vaga na próxima fase, quer ganhar para tentar melhorar a sua campanha nesta primeira fase. O Timão não tem desfalques confirmados para o duelo. No ataque, Yuri Alberto quer aplicar a "lei do ex" e acabar com o seu jejum de seis partidas sem balançar as redes.

Prováveis escalações

Escalação do Santos: João Paulo; João Lucas, Maicon, Joaquim e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Ângelo, Marcos Leonardo e Mendoza. Técnico: Odair Hellmann..

Escalação da Corinthians: Cássio, Fagner, Gil, Bruno Méndez e Fábio Santos; Roni, Giuliano, Renato Augusto e Adson; Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Lázaro.

Desfalques

Santos

Sem desfalques confirmados.

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Quando é?