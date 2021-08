Santos anuncia saída de Kaio Jorge para Juventus; atacante viaja quarta-feira

Atacante deixa o Peixe imediatamente após acordo com clube italiano. Veja os detalhes da transferência

O Santos anunciou a saída imediata de Kaio Jorge para Juventus, da Itália. O atacante, inclusive, está de malas prontas para viajar.

"A Juventus chegou às condições que apresentamos e que entendemos que foram as melhores nesse momento para o Clube, diante do cenário que encontramos. Boa sorte ao Kaio Jorge, mais um menino da Vila que vamos torcer para seguir bem sua trajetória", disse o presidente Andrés Rueda.

Acertado com a Juventus, Kaio Jorge tem viagem programada para Itália nesta quarta-feira. Inicialmente ele deverá viajar para fazer exames médicos e definir a transferência. Posteriormente, o atleta provavelmente ainda retornará ao Brasil antes de se mudar definitivamente para Itália.

Negociado com a Juventus, Kaio Jorge sequer tem sido relacionado pelo técnico Fernando Diniz para os jogos. Ele ficou fora das partidas contra Chapecoense (vitória por 1 a 0 no Brasileirão) e Juazeirense (ida das oitavas de final da Copa do Brasil).

A Goal revelou em detalhes na semana passada o acordo encaminhado entre Santos e Juventus pela saída saída imediata de Kaio Jorge, nos seguintes termos abaixo: