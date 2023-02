Santa Cruz x Fluminense-PI ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Nordeste

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (8), no Estádio do Arruda; veja como acompanhar na internet

Santa Cruz e Fluminense-PI se enfrentam na noite desta quarta-feira (8), às 20h (de Brasília), no Estádio do Arruda, pela segunda rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol, no streaming.

Tanto um quanto o outro seguem na competição com um empate em seus últimos duelos. Enquanto o Tricolor de Pernambuco ficou no 1 a 1 contra o Vitória, como visitante, o Flu do Piauí não saiu do 0 a 0 atuando em casa recebendo o CSA.

Com apenas um jogo disputado cada pela Copa do Nordeste, as equipes somam um empate e assumem as mesmas posições em seus respectivos grupos: o Fluminense na sexta posição na tabela A e o Santa Cruz, também na sexta, da B.

Vale destacar que, pelos estaduais, as equipes chegam ao duelo com vitórias. O Flu bateu por 3 a 1 o 4 de Julho jogando fora de casa, com gols de Mateusão, Pio e um contra de Danilo Silva. Felipe Gedoz marcou para o Santa sobre o Salgueiro, na vitória por 1 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável Santa Cruz: Geaze; Jadson, Alemão, Ítalo Melo e Gabriel Yanno; Arthur, João Erick, Marcelinho e Felipe Gedoz; Ariel e Pipico.

Escalação do provável Fluminense-PI: Jéferson; Lucão, Gean e Weverton; Lucas Faustino, Pio, Janeudo (Gabriel Vieira) e Elivélton; Mateusão, Denis e Augusto (Carlinhos).

Desfalques

Santa Cruz

Sem desfalques confirmados.

Fluminense-PI

Sem desfalques confirmados.

Quando é?