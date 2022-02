Santa Cruz x Afogados: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Pernambucano 2022

Santa Cruz e Afogados se enfrentam nesta quinta-feira (3), no Arruda, a partir das 20h30 (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Pernambucano. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santa Cruz x Afogados DATA Quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022 LOCAL Arruda - Recife, PE HORÁRIO 20h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, na tv fechada, será o canal que vai transmitir o jogo desta quinta-feira (3), no Arruda.

MAIS INFORMAÇÕES

A partida entre Santa Cruz x Afogados será realizada com atraso após ter sido adiada por problemas técnicos em laudos do Arruda. A partida é válida pela 1ª rodada do Pernambucano 2022.

O Santa Cruz chega para esta partida confiante após vencer o Caruaru City por 2 a 1, em duelo válido pela segunda rodada do Estadual. Esta será a primeira partida do Santa na temporada ao lado da sua torcida.

Já o Afogados estreou com empate em 2 a 2 com o Vera Cruz. Apesar de não ter animado seu torcedor, a Coruja do Sertão conseguiu buscar o empate nos acréscimos, após sair perdendo por 2 a 0. No duelo contra o Santa Cruz, o Afogados busca sua primeira vitória na temporada.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Santa Cruz

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Santa Cruz 3x3 Floresta Copa do Nordeste 19 de outubro de 2021 Caruaru City 1x2 Santa Cruz Pernambucano 29 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santa Cruz x Ibis Pernambucano 6 de fevereiro de 2022 16h00 (de Brasília) Salgueiro x Santa Cruz Pernambucano 9 de fevereiro de 2022 20h00 (de Brasília)

Afogados

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Santa Cruz 0x0 Afogados Pernambucano 5 de maio de 2021 Afogados 2x2 Vera Cruz Pernambucano 29 de janeiro de 2022

Próximas partidas