Santa Cruz x Iguatu ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série D

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (8), pela primeira rodada da Série D; veja como acompanhar na TV e na internet

O Santa Cruz recebe o Iguatu na noite desta segunda-feira (8), no Estádio do Arruda, em Recife, a partir das 20h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo A3 da Série D. Até o momento, a CBF não divulgou informações sobre a transmissão do jogo.

Depois da eliminação na segunda fase do Campeonato Pernambucanos para o Petrolina nos pênaltis, o Santa Cruz estreia na Série D com a confiança do técnico Felipe Conceição.

"A gente está no caminho certo. O empenho dos atletas foi fantástico e construímos bastante coisa. Construção é algo que demora. Vamos precisar dos jogos para nos ajustarmos cada vez mais. É algo contínuo e constate", afirmou o treinador.

Já o Iguatu foi eliminado na semifinal do Campeonato Cearense para o Ceará por 3 a 1 no placar agregado. Vale destacar que os quatro melhores times de cada grupo avançam para a segunda fase, que segue o formato de mata-mata. As equipes competem nas oitavas de final, quartas de final, semifinais e finais, todas em jogos de ida e volta.

Prováveis e scalações

Santa Cruz: Michael; Jadson, Eduardo Guedes, Ítalo Melo e Marcus Carioca; Erick, Arthur e Chiquinho; Lucas Silva, Pipico e Dayvid. Técnico: Felipe Conceição.

Iguatu: Marcelo; Talisson, Regineldo, Max Oliveira e Wender; Caxito, Guídio e Dedeco; Tiaguinho, Luís Soares e Pedrinho. Técnico: Washington Luiz.

Desfalques

Santa Cruz

Sem desfalques confirmados.

Iguatu

Sem desfalques confirmados.

Quando é?