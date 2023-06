Santa Cruz x Globo-RN ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série D

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (14), em Recife; veja como acompanhar na TV e na internet

O Santa Cruz recebe o Globo-RN na noite desta quarta-feira (14), a partir das 20h (de Brasília), no Estádio do Arruda, em Recife, pela oitava rodada do Grupo A3 da Série D. A partida terá transmissão ao vivo da plataforma de streaming F.Sports TV.

Na segunda posição do Grupo 3, com 14 pontos, o Santa Cruz disputa a liderança da classificação com o Pacajus, que também possui 14 pontos. Até o momento, a equipe obteve quatro vitórias, dois empates e uma derrota. Por outro lado, o Globo-RN encontra-se na última posição, com apenas quatro pontos e um aproveitamento de 19%.

Prováveis e scalações

Santa Cruz: Michael; Rhuan Rodrigues, Eduardo Guedes, Ítalo Melo e Marcus Vinícius; Emerson Souza, Fabrício e Nadson; Lucas Silva, Pipico e Emerson Galego.

Globo-RN: Luiz Henrique; Jonathan, Raniery, Arthur e Pedro; Marquinhos, Luan e Erick; Ivanaldo, João Victor e Gleydson.

Desfalques

Santa Cruz

Sem desfalques confirmados.

Globo-RN

Sem desfalques confirmados.

Quando é?