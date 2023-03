Santa Cruz x Fortaleza ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (22), pela oitava rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Santa Cruz e Fortaleza se enfrentam na noite desta quarta-feira (8), no Arruda, às 21h30 (de Brasília), pela oitava rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, da ESPN, na TV fechada, do canal Nosso Futebol e Onefootball, no streaming.

Quinto colocado do grupo B com 9 pontos, o Santa Cruz entra em campo precisando ganhar, além de torcer por tropeços dos rivais que estão acima para garantir a classificação à próxima fase. Marcus Vinícius, suspenso, está fora do duelo.

Do outro lado, o Fortaleza deixou para trás a eliminação na Copa Libertadores e conseguiu se classificar para a final do cearense. Segundo colocado do grupo A com 15 pontos, o Tricolor quer o triunfo para tentar encerrar a primeira fase na liderança.

Prováveis escalações

Santa Cruz: Michael; Jefferson Feijão, Alemão, Ítalo Melo e Ítalo Silva; Arthur, Anderson Paulista (Baraka ou Daniel Pereira), Felipe Gedoz e Chiquinho (Maranhão); Pipico e Lucas Silva.

Fortaleza: João Ricardo, Dudu, Benevenuto, Ceballos, Sammuel, José Welison, Lucas Crispim, Calebe, Yago Pikachu, Lucero e Romero.

Desfalques

Santa Cruz

Marcus Vinícius está suspenso.

Fortaleza

Brítez está suspenso.

Quando é?