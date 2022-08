Santa Clara se acerta com Athletico e encaminha empréstimo de Matheus Babi

Clube superou concorrência de América-MG, Casa Pia (POR) e Grêmio para acertar com o atacante até junho de 2023

O Santa Clara (POR) venceu a concorrência de América-MG, Casa Pia (POR) e Grêmio e encaminhou a contratação de Matheus Babi no mercado da bola, como soube a GOAL. O atacante assinará por empréstimo em sua transferência para o futebol lusitano.

O negócio será assinado até junho de 2023 e não terá opção de compra dos direitos econômicos. Os portugueses terão direito a uma taxa de vitrine de 20% em caso de venda durante a sua passagem por empréstimo no futebol lusitano.

O acordo do atleta com o clube acontece apesar da insistência do diretor-executivo do Casa Pia, Diogo Boa Alma. A boa relação do presidente do Santa Clara, o brasileiro Bruno Vicintin, com o mandatário do Athletico-PR, Mário Celso Petraglia, foi preponderante para mudar o rumo das tratativas.

Sem espaço no Furacão em 2022 — ele fez nove jogos na temporada —, Matheus Babi será emprestado com aval do técnico Luiz Felipe Scolari. A ideia é que o atleta se recupere no exterior e volte à Arena da Baixada a partir de julho do próximo ano.

Matheus Babi tem contrato com o Athletico-PR até abril de 2025.Contratado por R$ 12 milhões em abril de 2021, o jogador de 25 anos estava fora dos planos de Felipão.

Nesta temporada, o atacante não balançou as redes adversárias e também não deu assistências aos seus companheiros de equipe. Em 2022, esteve em campo por 138 minutos, sem nunca iniciar um duelo como titular.