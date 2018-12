Sánchez estaria forçando saída do United para tentar ganhar oportunidade no PSG, diz jornal

Apesar dos rumores, chileno, que se recupera de lesão, disse através do Twitter que está na torcida pela volta da boa fase

A atual temporada no Manchester United está longe de ser a dos sonhos para o atacante Alexis Sánchez, que vem sendo alvo de constantes críticas por parte da imprensa e fãs dos Red Devils. Sob o comando e José Mourinho a as oportunidades se tornavam cada vez mais escassas para o chileno, que como se não bastasse, ainda sofreu uma grave lesão muscular na coxa, que o fez encerrar as atividades em 2018 mais cedo.



Mas ao contrário do que se pudesse imaginar, a notícia da demissão do treinador português aparentemente não animou o artilheiro. Pelo menos é o que garante o jornal El Deportivo, que garante que o atleta estaria pedindo para que seus representantes buscassem novos ares para a sequência de sua carreira. De acordo com o periódico chileno, Fernando Felicevich, agente de Sánchez, teria viajado para a Inglaterra enquanto o jogador segue tratamento em seu país natal para comunicar seus próximos planos.





Ainda de acordo com o veículo, aos seus amigos mais próximos, o atacante teria dito que não se sente totalmente adaptado ao estilo de vida inglês e que por isso gostaria de tentar atuar em outro país. Segundo informaçôes o ídolo da Roja teria interesse em tentar uma vaga no futebol francês e defender o Paris Saint-Germain seria um sonho para ele.



Apesar do desejo, a missão do agente não parece ser a das mais fáceis, já que Sánchez possui vínculo com o Manchester United até junho de 2022 e o clube inglês não demonstra intenção de se desfazer do jogador.



Mesmo com todos os rumores, Alexis usou as redes sociais neste sábado (21) para negar que tenha trabalhado para a saída do ex-treinador e fez questão de demonstrar que está na torcida por melhores dias em Manchester.



"O míster trouxe-me para a melhor equipe do mundo, só tenho de lhe agradecer. Somos equipe unida de verdade. Somos o Manchester United. Respeito. Mal posso esperar para poder ajudar a equipe, vamos sair desta situação juntos. Boa sorte para amanhã!", escreveu no Twitter.