Sampdoria x Inter de Milão ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Italiano

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (13), em Gênova; veja como acompanhar na internet

Sampdoria e Inter de Milão se enfrentam na tarde desta segunda-feira (13), às 16h45 (de Brasília), no Luigi Ferraris, pelo encerramento da 22ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, na internet.

Embalada com a vitória sobre o Milan por 1 a 0 na última rodada, a Internazionale busca emplacar a terceira vitória consecutiva na Serie A. No momento, está na vice-liderança, com 43 pontos, enquanto o Sampdoria, na zona de rebaixamento, com apenas 10 pontos, busca reencontrar o caminho da vitória após cinco derrotas e um empate nos últimos seis jogos na temporada.

Lautaro Martinez, pretende se tornar o primeiro jogador a marcar seis gols consecutivos na Inter desde a sequência de sete gols de Alessandro Altobelli em 1983. Do outro lado, a Sampdoria não poderá contar com o suspenso Mehdi Leris. Assim, Alessandro Zanoli pode aparecer entre os titulares.

Em 142 jogos disputados entre as equipes, a Inter de Milão soma 77 vitórias, contra 24 do Sampdoria, além de 41 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Campeonato Italiano 2022/23, a Inter venceu por 3 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável Inter de Milão: Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Martinez, Lukaku.

Escalação do provável Sampdoria: Audero; Amione, Nuytinck, Gunter; Zanoli, Cuisance, Winks, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers.

Desfalques

Inter de Milão

Sem desfalques confirmados.

Sampdoria

Ignacio Pussetto e Abdelhamid Sabiri, lesionados, e Mehdi Leris, suspenso, estão fora.

Quando é?