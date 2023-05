Sampaoli sofre com lesões, mas deve ter retorno de Gerson para o duelo contra o Fluminense, pela Copa do Brasil

Pedro deve ser o principal desfalque; Cebolinha ainda tem chances de ficar à disposição

Não bastasse a fase de instabilidade do Flamengo, o técnico Jorge Sampaoli tem pela frente o primeiro grande duelo sob o comando da equipe. Nesta terça-feira (16), o Rubro-Negro entra o Fluminense pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil e o técnico terá dificuldades para montar a equipe.

A grande ausência deve ficar por conta do atacante Pedro. O jogador sofreu uma lesão no adutor durante o jogo contra o Goiás, na semana passada, e trata de maneira integral, no entanto, as chances de estar à disposição são bem pequenas.

Quem tem ausência confirmada é David Luiz. O zagueiro sofreu uma lesão na coxa direita durante o confronto contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, e não estará à disposição de Jorge Sampaoli.

Número um em assistências do Flamengo na temporada, Everton Cebolinha é dúvida. O atacante evoluiu bem nos dois últimos dias e o treino que acontecerá na manhã desta quarta-feira (16) será decisivo. A tendência é que o jogador seja relacionado, mas dificilmente estará 100%.

O goleiro Matheus Cunha, titular nos dois últimos jogos do Flamengo, sofreu um problema no quadril, mas foi a campo nesta terça-feira(16) e deve ficar à disposição de Sampaoli. Apesar disso, Santos é o mais cotado para ser titular no clássico.

Gerson de volta

Principal “promessa” do Flamengo de Jorge Sampaoli, Gerson está à disposição do treinador para o duelo contra o Fluminense. O atacante se lesionou no momento em que vinha numa crescente desde a chegada do atual comandante. Matheus França, que sofreu uma pancada no joelho, também estará à disposição.