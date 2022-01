Sampaio Corrêa x Altos: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Jogo bom aquece a segunda rodada da Copa do Nordeste! O Sampaio Corrêa recebe o Altos neste domingo (30), a partir das 18h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do Nordeste FC, por streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sampaio Corrêa x Altos DATA Domingo, 30 de janeiro de 2022 LOCAL São Luís, Maranhão - MA HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Nordeste FC, por streaming, irá transmitir o duelo deste domingo (30). Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Tendo a estreia contra o Bahia adiada, o Sampaio Corrêa fará seu primeiro jogo na "Lampions League" neste domingo (30). E já quer começar com vitória.

Tendo caído nas quartas de final em 2021, a Bolívia Querida quer ao menos repetir a campanha e chegar até a fase de mata-mata. Mas irá para o confronto diante do Altos com 11 desfalques: Luiz Daniel, Matheus Poletine, Lucão, Joécio, Maurício, Eloir, Warian, Luiz Paulo, Gabriel Poveda, Ronan e Erivelton, todos com Covid-19.

Enquanto isso, o Altos estreou na Copa do Nordeste com um empate diante do Atlético-BA, dentro de seus domínios, e quer a vitória para não começar mal a temporada.

O time viajou com dois desfalques para São Luís: o atacante Danillo Bala, lesionado, e o meia Willian Júnior, que não tomou as duas doses da vacina para Covid-19.

É AMANHÃ 🏆🌵

A maior competição regional do mundo tá chegando.



⚽️ Sampaio 🇧🇴 x 🇸🇱 Altos-PI

🏆 Copa do Nordeste

🏟 Estádio Castelão

🕞 18h

📺 Transmissão Nordeste FC



Adquira já o seu ingresso 🇧🇴🇧🇴#copadonordeste2022#vumborasampaio#sampaiocorrea#centanarioscfc pic.twitter.com/AzqKjvMPiR — Sampaio Corrêa FC (@sampaiocorrea) January 29, 2022

Provável escalação do Sampaio Corrêa: Eduardo; Van, Allan Godoi, Pedro Carrerette e João Victor; Wesley Dias, Ferreira e Soares; Cesinha, Pimentinha e Eron.

Provável escalação do Altos: Marcelo; Ferrari, Mimik, Vinícius Leandro, Dieyson, Marconi, Jarbas, Mosquito, Betinho, Dico e Manoel.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SAMPAIO CORRÊA

JOGO CAMPEONATO DATA Juventude Samas 1 x 2 Sampaio Corrêa Campeonato Maranhense 26 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sampaio Corrêa x Pinheiro Campeonato Maranhense 2 de fevereiro de 2022 19h (de Brasília) Sampaio Corrêa x Náutico Copa do Nordeste 5 de fevereiro de 2022 20h (de Brasília)

ALTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Altos 1 x 1 Atlético-BA Copa do Nordeste 23 de janeiro de 2022 River-PI 2 x 0 Altos Campeonato Piauiense 26 de janeiro de 2022

Próximas partidas