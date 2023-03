Sampaio Corrêa x Campinense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (8), pelo jogo de ida da terceira fase; veja como acompanhar na TV e na internet

Sampaio Corrêa e Campinense se enfrentam na noite desta quarta-feira (8), às 19h (de Brasília), no Castelão, pela sétima rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do canal Nosso Futebol, na TV fechada, e do OneFootball, no streaming.

Vindo de derrota no jogo passado, o Sampao Corrêa perdeu a oportunidade de entrar no G-4, ficando em quinto lugar do grupo A, com 7 pontos. A Bolívia Querida sabe que precisa vencer em casa para seguir com chances de classificação.

Já o Campinense é o lanterna do grupo B, com 4 pontos, e também perdeu a partida anterior. Assim, a equipe vai para os últimos jogos apenas "cumprindo tabela".

Prováveis escalações

Escalação do Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Mateus Ludke, Allan Godói, Joécio e Vitinho; Luiz Otávio, Maurício, Mathues Martins e Nadson; Vinícius Alves e Pimentinha.

Escalação do Campinense: Otávio Passos; Thiago Ennes, Diego Silva, William e Collaço; Paulo Victor, Guilherme Escuro e Pedro Thomaz; Thiaguinho, Passira e Mauri.

Desfalques

Sampaio Corrêa

Emerson Souza e Rafael Vila estão suspensos.

Campinense

Sem desfaques confirmados.

Quando é?