Sam van Royen sugere uma opção inusitada como sucessor de Ronald Koeman

Ronald Koeman pode deixar o cargo de técnico da seleção holandesa após a Copa do Mundo. O apresentador Sam van Royen, da Ziggo Sport, sugere uma opção inusitada como substituto, caso a KNVB realmente precise procurar um novo técnico.
Antes do jogo entre Crystal Palace e Rayo Vallecano, a final da Conference League, Van Royen destaca Oliver Glasner. O técnico austríaco deixará o time inglês, finalista da competição, ao final desta temporada, após ter conquistado a FA Cup e o Community Shield.
“Sabemos que Koeman está de saída. Sabemos que Glasner também. Talvez haja uma combinação possível entre a Seleção Holandesa e Glasner. Quem sabe. Estou apenas sugerindo algo, jogando a ideia para o ar. Coisas malucas. Você está me olhando como se eu fosse louco”, comenta Van Royen ao analista Alex Pastoor, que não acha a ideia nada maluca.
“Sempre acho esse tipo de opção muito interessante”, afirma o técnico sem clube. “Porque Glasner é, por excelência, um técnico que não busca o futebol ideal, mas o mais eficiente.”
“Ele analisa o time que tem e se consegue competir com os melhores times da Premier League. Baseando-se apenas na posse de bola. Não? Então temos que ser bons nessas outras dez funções também”, diz Pastoor, impressionado com a maneira de trabalhar de Glasner, que está deixando o Palace.
Pastoor acompanha Glasner há algum tempo e sabe tudo o que o técnico já conquistou. “No Eintracht Frankfurt, no VfL Wolfsburg e no LASK Linz, ele também conseguiu isso.” O técnico do Palace conquistou a Liga Europa em 2022 com o Frankfurt, ao derrotar o Rangers nos pênaltis.
Ainda não está claro se Koeman permanecerá no cargo após a Copa do Mundo. De qualquer forma, a KNVB ainda não tem em vista possíveis sucessores para o técnico da seleção, cujo contrato em Zeist vai até 31 de julho.