Salgueiro x Santa Cruz ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Pernambucano

Equipes entram em campo neste sábado (4), pela oitava rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Salgueiro e Santa Cruz entram em campo na tarde deste sábado (4), às 16h30 (de Brasília), no Salgueirão, pela oitava rodada do Campeonato Pernambucano. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (PE), na TV aberta, e do DAZN, no streaming.

Quer ver jogos do Pernambucano ao vivo? Clique aqui e acesse o DAZN

Em casa, o Salgueiro busca mais uma vitória para seguir no grupo de classificação à próxima fase. O time está na quarta posição, com 9 pontos. Do outro lado, o Santa Cruz está em sétimo lugar, com 8 pontos, e, apesar de estar invicto, ganhou apenas um jogo e empatou os demais.

Prováveis escalações

Escalação do provável Salgueiro: César, Gabriel Fonseca, Gustavo Silva, Luís Eduardo, Wesley, Anderson Recife, Gaspar, Samuel, Kelsen, André e Bartolomeu.

Escalação do provável Santa Cruz: Geaze, Tharlles, Ítalo, Yan, Ian Rodrigues, Arthur, Daniel Pereira, Anderson Paulista, Marcelinho, Lucas Silva e Pipico.

Desfalques

Salgueiro

Sem desfalques confirmados.

Santa Cruz

Rian Lopes está lesionado.

Quando é?