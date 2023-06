Qual é o salário de Benzema na Arábia Saudita? Quanto ele vai ganhar no Al-Ittihad?

Atacante francês foi anunciado oficialmente pelo clube árabe após a sua saída do Real Madrid

Após decidir não renovar com o Real Madrid, surpreendendo até mesmo o clube espanhol, o francês Karim Benzema foi anunciado oficialmente pelo Al-Ittihad, da Arábia Saudita, nesta terça-feira (6). O atacante se junta ao atual campeão do Campeonato Saudita, que superou o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo nesta temporada de 2022/23.

De acordo com Battal Goos, do jornal Al-Riyadiah, o atacante francês ganhará 55 milhões de dólares (R$ 262,3 milhões na atual cotação) por ano no clube árabe, o que significa 165 milhões de dólares (R$ 786,9 milhões na atual cotação) ao todo, já que seu contrato tem duração de três anos. O Al-Ittihad será apenas o terceiro clube na carreira do francês, que foi revelado pelo Lyon antes de chegar ao Real Madrid.

Em seus mais de 13 anos de Real Madrid, Karim Benzema atuou em 648 jogos, marcando 354 gols e contribuindo com 142 assistências. O francês conquistou ainda o prêmio da Bola de Ouro na temporada 2021/22, sendo o destaque da equipe na conquista da 14ª Liga dos Campeões do clube merengue.