Salah brilha pelo Liverpool, mas não perdoa VAR: “está acabando com o jogo!”

Atacante egípcio marcou dois gols na vitória dos Reds sobre o West Ham por 3 a 1 e deixou claro que é contra o árbitro de vídeo

Desde que foi introduzido ao planeta, na Copa do Mundo de 2018, o VAR vem dividindo opiniões. Há quem já diga que o árbitro de vídeo é uma revolução para o futebol e que a tecnologia é indispensável para o jogo moderno. Não é o que pensa Mohamed Salah, atacante do Liverpool. Após ajudar sua equipe a bater o West Ham United por 3 a 1, pela Premier League, Salah deixou claro ao final do jogo que não gosta do uso dessa tecnologia no futebol.

Salah marcou dois dos três gols anotados pelos Reds no estádio Olímpico de Londres. Dessa forma, o time de Jürgen Klopp volta a estar perto dos líderes Manchester City e Manchester United.

Depois do apito final, Salah foi aos microfones da Sky Sports e não fez questão de esconder seu descontentamento com a tecnologia que, em tese, auxilia árbitros e corrige as "injustiças" do jogo.

"Eu não gosto do VAR. Desde o começo da temporada, na minha opinião, está matando o jogo. Você precisa estar exatamente do lado certo da linha. Em outros países é OK. Eu não quero pagar uma multa, mas é a minha opinião: eu não gosto do VAR", falou Salah ao final da partida.

A fala de Salah tem algo curioso, já que ele reclama do uso do árbitro de vídeo na Inglaterra. Último país das grandes ligas europeias a adotar o árbitro de vídeo, o VAR na Inglaterra é visto como um dos que menos interfere e um dos mais rápidos a tomar decisões. Imagina se Salah jogasse no Brasil...