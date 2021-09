Salah: 100 gols e recorde no Liverpool

O atacante entrou para o top 10 de maiores artilheiros da história do Liverpool, marcando 131 gols

Mohamed Salah não para de marcar gols e superar alguns recordes com a camisa do Liverpool. Dessa vez, o atacante se tornou o jogador dos Reds mais rápido de todos os tempos à alcançar 100 gols na Premier League, após o empate em 3 a 3 contra o Brentford.

Salah teve outras oportunidades para colocar o Liverpool em vantagem no placar - e até para superar seus próprios recordes, mas o Brenford não facilitou para o time de Jurgen Klopp, que acabou cedendo um empate perto do fim da partida.

O novo recorde

Salah foi para este jogo com a chance de recuperar sua posição no topo da artilharia da Premier League nesta temporada, após ser ultrapassado por Jamie Vardy, do Leicester City, e Michail Antonio, do West Ham.

O seu gol colocou o Liverpool em vantagem na partida, mas não foi suficiente para a vitória - sem contar algumas chances desperdiçadas pelo atacante. Com o gol, Salah está no topo da artilharia da Premier League desta temporada, marcando cinco gols até agora. Mas o gol marcado neste sábado, fez com que ele colasse um pedaço de si na história do Liverpool.

Isto porque, o atacante chegou à marca de 100 gols, com apenas 151 jogos no Liverpool. Ele também se tornou o jogador mais rápido do que qualquer outro dos Reds.

A lenda do clube, Roger Hunt, era o detentor do recorde anterior, ele chegou ao feito de 100 gols em 152 partidas, enquanto seu ex-companheiro, Ian Rush, precisou de 168 partidas para chegar a este feito.

Salah, também, é apenas um dos quatro jogadores do Liverpool à marcar 100 gols na Premier League, ao lado de Michael Owen, Robbie Fowler e Steven Gerrard, e também entrou na lista do clube dos 10 maiores artilheiros de todos os tempos com este último gol - somando 131 gols.

👑@MoSalah acaba de entrar no hall dos 10 maiores artilheiros da história do Liverpool!



Enquanto isso, apenas seis jogadores chegaram ao século na Premier League com apenas um técnico: Salah, que jogou sob o comando de Jurgen Klopp durante toda a sua carreira no Reds; O trio do Manchester United de Sir Alex Ferguson: Wayne Rooney, Ryan Giggs e Paul Scholes; e Thierry Henry, que bateu 175 jogos com Arsene Wenger comandando o time.

Reações do Liverpool com o recorde de Salah

"Momento incrível", disse o capitão, Jordan Henderson, à Sky Sports após a partida. "Ele tem sido incrível desde que chegou ao clube. É um rapaz fantástico."

Klopp, por sua vez, lamentou a chance perdida de Salah pouco depois do atacante colocar os Reds na frente por 2 a 1. De uma posição semelhante à de seu gol, e que teria dado ao Liverpool uma importante vantagem no placar.

"Tenho certeza de que Mohamed vê da mesma forma, ele adoraria ter 101 gols hoje", disse Klopp.

(Foto: Getty Images)

Elogios de Jurgen Klopp para Salah

Na coletiva de imprensa após o empate, Klopp aproveitou a oportunidade para elogiar Salah. O treinador chegou até comparar ele a estrela do Bayern de Munique, Robert Lewandowski.

"Mohamed Salah está absolutamente lá com ele - não há dúvida sobre isso."

"Mohamed é uma máquina de gols, definitivamente. Seu profissionalismo é absolutamente incomparável. Ele faz absolutamente tudo para estar sempre em forma, para estar sempre nos gramados - o primeiro a entrar, o último a sair, todos esses tipos de coisas. Então, esse é o Mohamed Salah", disse Klopp.

"Além disso, além de seu conjunto de habilidades técnicas e todo esse tipo de coisas, ele está desesperado para marcar gols e isso também é útil. É exatamente a mesma coisa com Lewi, e isso é bom, muito útil.

"Qualquer coisa que faça em campo, tudo que você crie, tudo que você inicie, você precisa de alguém que traga a bola entre as linhas ou no fundo da rede - e Mohamed está absolutamente lá com o melhor que eu já vi, ele sabe disso. Os números que ele tem são insanos."

"Obviamente, sou abençoado por trabalhar com alguns bons jogadores durante a minha carreira."