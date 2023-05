Saída de Messi e protesto, novos motivos para Neymar ir embora do PSG?

Brasileiro "recebeu" torcedores da equipe em frente a sua residência, que pediam a ele que deixasse o clube

Após mais uma temporada abaixo das expectativas do PSG, em termos de futebol, o clube busca agora uma reformulação geral da equipe. A mudança começa com o desligamento de alguns atletas em fim de contrato, incluindo Lionel Messi, que pode não ser o único dos craques a deixar o elenco.

Com a viagem do argentino para a Arábia Saudita sem a permissão do clube, a torcida organizada parisiense optou por fazer protestos contra o jogador, que já afirmou que não renovará contrato com a equipe. Com a saída do atual campeão do mundo, Neymar, que também não vive boas relações com os torcedores, tem muitos motivos para procurar novos ares.

O brasileiro também foi alvo de protestos em frente a sua casa, em Paris. Em publicações que relatavam os xingamentos contra Messi, Neymar comentou sobre a ida de alguns ultras para frente de sua moradia, onde pediam pela saída do atacante. Apesar do antigo desejo do camisa 10 de ficar na equipe, agora tudo indica que o atleta está disposto a uma possível transferência na próxima janela.

Um dos possíveis destinos do brasileiro para a temporada 2023/24 é a Premier League. Manchester United, Chelsea e Newcastle foram equipes que demonstraram interesse pelo jogador. De acordo com a rádio RMC, um empréstimo com opção de compra é a melhor opção no momento para que algum desses clubes o tenha como reforço.