Lionel Messi vai deixar o PSG ao fim da temporada

Argentino não permanecerá na equipe parisiense na próxima temporada; possível volta ao Barcelona, no entanto, é complexa no momento

Ponto final. Lionel Messi não continuará no PSG na próxima temporada. Embora meses atrás o argentino tivesse uma proposta para renovar com a equipe parisiense, algumas coisas mudaram e como a GOAL pôde confirmar, Messi não continuará em solo francês. O clube e o argentino terão de separar os seus caminhos a partir de 30 de junho, data em que termina o contrato do camisa 30, que até agora era o maior gerador de receitas comerciais do clube francês.

O "divórcio" foi divulgado pelo jornalista Fabrizio Romano nas redes sociais, dando como definitiva a ruptura entre o clube parisiense e a estrela argentina. Esta informação foi verificada pelo GOAL através de fontes parisienses. Embora o PSG insista em não confirmar, a direção do clube e Doha concordaram que Lionel Messi não vai prolongar o seu contrato.

Embora as especulações sobre Messi não parem, seja por causa de seu possível retorno ao Barcelona, ​​​​ou pelos rumores de que ele teria sido punido por sua viagem comercial à Arábia, a decisão final sobre o futuro time em que Messi vai jogar ainda não foi tomada, com propostas ainda sendo estudadas..

Ainda longe de um possível retorno ao Barcelona

Neste momento, como a GOAL apurou, Messi ainda está longe de um possível retorno ao Barcelona. Apesar de Xavi Herández pressionar para cristalizar o seu retorno, e o vestiário estar encantado com a possibilidade de volta do argentino, tudo aponta para que as possibilidades deste retorno sejam bastante complexas.

Primeiro, porque quase não há possibilidades de encaixá-lo no complicado "fair play" econômico do clube. E segundo, porque por mais rumores que surgiram na mídia, Messi ainda não tem uma oferta específica do clube do Barça. Não é impossível, mas é muito complicado.

Oferta da Arábia, interesse da MLS e futuros pretendentes

Messi tem apenas dois meses para decidir seu futuro e qual será seu próximo destino. Ele tem na mesa uma grande oferta de um clube árabe, que lhe oferece um salário astronômico, e também tem interesse crescente do Inter Miami, clube da MLS, que meses atrás não tinha chances, mas agora está mais uma vez interessado em contratar o argentino.

Além disso, ainda deve-se somar o interesse de vários clubes europeus, principalmente da Premier League, que, sabendo que Messi não continuará mais em Paris, também estarão dispostos a consultar sobre sua situação.