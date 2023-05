A "greve" da torcida organizada do PSG contra Lionel Messi e Neymar

Reclamações contra jogadores e diretoria fez com que os Ultras optassem por se afastarem dos estádios

O Paris Saint-Germain está vivendo um período de instabilidade, e agora há mais um capítulo para essa história. Insatisfeita com questões internas e futebolísticas, os Ultras, torcida organizada do PSG, decidiram parar de comparecer aos jogos da equipe, pelo menos até que o clube esclareça algumas coisas.

Os últimos tempos têm sido delicados para o PSG, ainda mais se tratando das relações com parte da torcida, principalmente a organizada. Insatisfeitos com a postura de alguns jogadores, como Lionel Messi e Neymar, que estariam entregando menos do que podem, e além da situação do estádio e da ideia do clube de tentar comprar o Stade de France ao invés de melhorar o Parque dos Príncipes, os Ultras decidiram partir para uma série de protestos.

Depois de vaias, a torcida organizada, agora, anunciou que vai "cessar completamente as atividades", inclusive com uma greve nos estádios. Assim, em meio às reclamações e desentendimentos, os Ultras não estarão presentes nos jogos das equipes masculina e feminina do PSG, segundo nota emitida por eles.

"No final da reunião entre a diretoria do clube e os líderes da Collectif Ultras Paris, o escritório da CUP decidiu encerrar completamente nossas atividades. Portanto, não estaremos mais presentes no Parc des Princes ou fora [nos jogos como visitante]. Os últimos acontecimentos no estado de nossas relações comuns com a diretoria nos levam a crer que essa é a melhor e única solução capaz de preservar um futuro comum. Estamos aguardando respostas claras do clube sobre vários pontos para possivelmente rever nossas posições", escreveu a organizada, que se disse farta.

O próximo jogo do PSG será pela 35ª rodada da Ligue 1, neste sábado (13), às 16h (de Brasília), contra o Ajaccio, no Parque dos Príncipes. O Paris é o líder do Campeonato Francês, com 78 pontos, seis de vantagem em relação ao Lens, vice-líder.