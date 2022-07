Ronnie O'Brien: a contratação mais estranha da história da Juventus

O ex-meia-atacante pode não ser conhecido por muitos fãs de futebol, mas o irlandês ganhou certa notabilidade devido à sua carreira bizarra

Para nossos leitores mais jovens, particularmente aqueles nascidos após a virada do milênio, o nome Ronnie O'Brien pode não significar muito. O que torna a história de um homem que jogou pela Juventus após ser dispensado pelo Middlesbrough, e que quase ganhou o prêmio de Pessoa do Século da revista Time, ainda mais vale a pena contar. A história de como O'Brien quase apareceu na capa da Time é uma que o viu se tornar um dos primeiros memes do futebol, em meio a um movimento que não pareceria deslocado no Twitter em 2022.

A prestigiosa publicação americana fez uma pesquisa online para determinar o prêmio de Pessoa do Século. Astros da cultura e da política, de Martin Luther King e Winston Churchill a Elvis Presley e Albert Einstein, estavam na lista.

No entanto, a Time também permitiu uma opção para as pessoas enviarem suas próprias indicações – e em meio a um dos primeiros grandes incidentes de uma tendência online "sabotando" uma votação pública, O'Brien logo liderou a votação.

A revista Time, no entanto, acabou com a diversão, removendo O'Brien e mudando as regras. “Candidatos caprichosos que não se enquadram no espírito do título não serão contados”, foi a resposta desdenhosa. Einstein ganhou a votação em vez disso.

Para O'Brien, foi apenas um dos vários eventos estranhos em uma carreira bem diferente de qualquer outro jogador de futebol profissional.

Nascido em Bray, na Irlanda, O'Brien impressionou no futebol juvenil em seu país de origem como meio-campista ofensivo, e foi contratado aos 18 anos pelo Middlesbrough, candidato ao acesso para a Premier League, em 1997.

Apesar de O'Brien ter tido sucesso pela seleção de base, – a Irlanda venceu a Euro sub-16 de 1998 – não conseguiu fazer a diferença para o seu clube.

De fato, o técnico do Middlesbrough, Bryan Robson, nunca lhe deu uma estreia no time principal.

O'Brien foi, portanto, dispensado no verão europeu de 1999, e poderia estar esperando espaço nas divisões inferiores inglesas e buscar chances no time principal.

No entanto, seu agente Steve Kutner - que também representou Paul Merson, companheiro de equipe de O'Brien no Boro - enviou uma fita de vídeo de seus destaques para alguns dos maiores clubes da Europa, incluindo a Juventus.

A Velha Senhora estava convencida, e foi assim que O'Brien assinou um contrato de cinco anos com a equipe gerida por Carlo Ancelotti.

Ele se tornou o terceiro irlandês a assinar pela Juve, depois do meio-campista Matts Kunding dos anos 1910 e, mais recentemente, do ex-Arsenal Liam Brady.

A notícia de que um de seus jogadores não utilizado foi contratado por gigantes italianos causou ondas de choque em Teesside.

“Ronnie O'Brien não é bom o suficiente”, disse o chefe Boro. “As pessoas saltam para o teto porque ele foi para a Juventus, mas ele ainda não fez nada. Boa sorte para ele. Espero que ele se saia muito bem e prove que estou errado”.

O verão europeu de 1999 foi uma época de mudanças na Juve. Seu elenco contou com alguns grandes nomes de todos os tempos, incluindo Zinedine Zidane, Edgar Davids e Alessandro Del Piero, no entanto, outros destaques do time principal, Didier Deschamps e Angelo Peruzzi, saíram da equipe.

Com a Copa Intertoto para disputar em julho e agosto, Ancelotti estava preparado para experimentar com seu time principal.

Depois de disputar três amistosos, O'Brien foi convocado para os confrontos com o time romeno Ceahlaul Piatra Neamt, antes de ter sua grande chance contra o clube russo FC Rostselmash – agora conhecido como FC Rostov – no jogo de volta da semifinal.

O'Brien foi apresentado nos 13 minutos finais, quando a Juve já estava com 9 a 1 no placar agregado, mas as imagens granuladas do jogo mostram ele se aplicando bem: subindo e descendo pela ala direita, ganhando uma cobrança de falta à beira da a área de Rostselmash antes de realizar um bloqueio fundamental na área da Juve para acabar com um ataque da equipe russa.

Ele talvez devesse ter marcado, mas acertou dois chutes bem ao lado, enquanto sua melhor chance foi Pippo Inzaghi dar um passe por cima da defesa, apenas para o jovem irlandês dar lugar a Del Piero.

Foi o chute que O'Brien deveria acertar - ele estava em uma posição muito melhor e tinha apenas o goleiro para bater a cinco metros - no entanto, Del Piero acertou o chute e, com o corpo desequilibrado, acertou a trave mais distante.

Esta viria a ser a única partida oficial que O'Brien fez pela Juve. Ele foi enviado em uma série de empréstimos a partir de setembro de 1999 ao longo de três anos, com o clube suíço Lugano, nas ligas inferiores italianas em Crotone e Lecce, e de volta à Grã-Bretanha com o Dundee United na Premiership escocesa.

Mesmo quando se tornou uma sensação inicial na internet, O'Brien não conseguiu iluminar nenhum de seus clubes temporários e, no verão europeu de 2002 – três anos após o contrato de cinco anos – ele foi dispensado pela Juventus.

No entanto, a história não termina aqui. A fascinante carreira de O'Brien em seguida o levou para a MLS, quando ele assinou com o Dallas Burn – agora conhecido como FC Dallas – em 2002, e realmente encontrou sua boa forma. Ele marcou em sua estreia na vitória por 2 a 1 sobre o San Jose.

Sua temporada de 2003 foi arruinada por uma perna quebrada, mas no ano seguinte O'Brien realmente brilhou, fazendo 29 jogos, dando 10 assistências e dois gols, e ajudando Dallas a chegar aos Play-Offs da MLS. Ele foi nomeado na equipe da temporada de 2004 da liga e foi escolhido para o prestigiado All-Stars Game.

A temporada de 2005 foi ainda melhor, com seis gols e 12 assistências em 30 partidas, outra seleção do Top 11 e All-Star Game, e Dallas em segundo na Conferência Oeste e quinto nos play-offs.

As coisas desandaram depois, no entanto. O'Brien se desentendeu com o treinador do Dallas, Colin Clarke, e uma mudança para o Toronto FC foi prejudicada por uma lesão no joelho.

Na temporada de 2008, ainda na MLS, o jogador assinou com o San Jose Earthquakes, no entanto, após 28 aparições naquela campanha, O'Brien tomou a decisão surpresa de se aposentar, com apenas 29 anos.

Desde que pendurou as chuteiras, O'Brien se instalou em Dallas, jogando golfe e até treinando na academia de seu antigo clube por um breve período.

Uma vida e carreira de sucesso – muito além de um mero meme, ou uma das contratações mais estranhas de todos os tempos.