Ronaldo em 2002 foi minha grande inspiração, diz Richarlison

No Estádio do Maracanã, Richarlison espera seguir os passos de Ronaldo na final da Copa de 2002 contra a Alemanha

Em entrevista ao jornal St. Domingo Zine, Richarlison revelou que um dos maiores ídolo do , Ronaldo, é a sua inspiração no futebol. Fora da semifinal da contra a após o diagnóstico de caxumba, o atacante do destacou a admiração ao lendário camisa 9 da seleção brasileira:

“É interessante conhecer a história deste famoso campo [Maracanã] e saber que os grandes nomes como Pelé e Ronaldo também já jogaram aqui antes de mim. Isso me faz querer continuar a representar o Brasil”.

Mais artigos abaixo

Questionado sobre quem são os seus ídolos, Richarlison acrescentou: “Ronaldo, especialmente. Eu cresci assistindo seus gols no YouTube. Os dois gols contra a na final da de 2002 trouxeram muita alegria para mim. Foi um grande momento de inspiração".



(Foto: Getty Images)

Richarlison fez 12 aparições junto ao elenco comandado por Tite, até o momento, marcando cinco gols. Conhecido por comemorar os tentos com a “dança do pombo”, o atleta ainda relembrou como surgiu a ideia: “A comemoração foi de férias com meus amigos do Rio. Estávamos jogando futebol na praia e, por algum motivo, criei essa comemoração. Trouxe alegria no momento e decidi levá-lo para o campo quando marquei. É realmente um belo pensamento imaginar a alegria que a celebração leva aos fãs".

Richarlison chegou na seleção brasileira em 2018 após uma temporada de destaque no . Recuperado para a final da Copa América, o atacante estará à disposição de Tite durante a decisão da Copa América contra o .