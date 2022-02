Ronaldinho, Raí, Ibrahimovic e mais: os ídolos no muro do PSG no Parc des Princes

Para homenagear grandes ídolos da história do clube, os torcedores do PSG encontraram um método muito inovador e interessante de representá-los: em um dos muros que envolve o estádio, na Rua Claude Farrère, os parisienses decidiram ilustrar, em grafite, 11 dos maiores jogadores do clube da capital.

Dentre os mais recentes, se encontram no muro o sueco Ibrahimovic, segundo maior artilheiro da história do PSG, além de Ronaldinho Gaúcho, que levou todo seu brilho para a França antes de ser idolatrado, também, no Barcelona.

Veja, abaixo, os 11 atletas, dos mais velhos aos mais novos, presentes no muro do Parc des Princes.

Jean Pierre-Dogliani

Pierre-Dogliani é o ídolo mais antigo do PSG, já que o atleta surgiu no clube dois anos após a criação da equipe, em 1970.

Pelo PSG, o jogador atuou por três temporadas, de 1972 até início 1976. Segundo estatísticas do oGol, o atleta possui 57 partidas e oito gols anotados.

Mustapha Dahleb

Ao longo da carreira, o argelino Dahleb jogou por quatro clubes, tendo o PSG como a equipe em que o atleta mais atuou, por dez anos seguidos (1974 - 1984). Foram 279 duelos e 85 gols marcados pelo meia.



Safet Susic

Por nove anos, o meia Susic jogou no PSG e anotou ótimos números, somando 308 jogos disputados e 74 gols marcados. Atualmente aos 66 anos, o ex-jogador nascido na Bósnia-Herzgovina é treinador de um clube do seu país de origem.

Pilorget

O jogador com mais duelos disputados pelo PSG em toda a história, com 435, segundo o site Histoire du PSG, marca o nome de Pilorget nos recordes da equipe da capital.

George Weah

Considerado como o maior jogador do continente africano de todos os tempos, o liberiano George Weah possui três belas temporadas pelo PSG, atuando de 1992 até 1995. Com 138 jogos e 56 gols marcados, o atacante conquistou o planeta ao receber a Bola de Ouro e ser escolhido o Melhor do Mundo pela revista France Football.

Raí

Astro do São Paulo e um dos maiores jogadores do PSG, o brasileiro Raí foi considerado, inclusive, o maior de todos os tempos em 2020 pela equipe parisiense, escolhido em votos de ex-jogadores e jornalistas.

Pelo clube, foram 204 partidas disputadas e 71 gols marcados, ao longo de seis anos e sete títulos, incluindo a primeira taça internacional da história do PSG, a Recopa Europeia de 1995/96.

Bernard Lama

Goleiro da lista, considerado como um dos grandes ídolos do PSG, Lama atuou no clube de 1992 até 2000, realizando 318 jogos pelo clube parisiense. O atleta tinha ótima visão de jogo e muita agilidade, as usando para fazer defesas incríveis.

Pedro Pauleta

O atacante português, que marcou 109 gols em 211 jogos, também é considerado um dos grandes ídolos da história do PSG, tendo atuado entre 2003 e 2008. Pelo clube de Paris, foi vencedor da Taça da Liga Francesa e da Taça da França.

David Ginola

Considerado o melhor jogador do Campeonato Francês na temporada 1993/94, Ginola é definido como um artista. O jogador atuou de 1991 até 1995 pelo PSG.

Uma curiosidade sobre Ginola: apesar de um grande ídolo do PSG, o jogador foi considerado o vilão da não classificação francesa para a Copa do Mundo de 1994, quando acabou falhando em lance que culminou em contra-ataque búlgaro e gol marcado para o desempate do duelo. O placar de 1 a 1 era favorável para a seleção da França, mas o 2 a 1 os tirou do torneio.

Um processo em 2012, onde Ginola acusava de difamação o técnico daquela seleção, Gerard Houllier, que teria dito que a culpa da não classificação era toda do atacante. Houllier ainda citou que o jogador teria ‘disparado um míssil no coração do futebol francês’.

Após as polêmicas de 1994, o atleta acabou saindo também do PSG, no ano seguinte.

Ronaldinho

Em apenas duas temporadas pelo PSG, com 77 partidas disputadas e 25 gols marcados, o astro com a bola nos pés, Ronaldinho, encantou os franceses em tão pouco tempo e entrou na seleta lista de ídolos do clube, marcado com seu rosto nos muros do Parc des Princes.

Pelo clube, foi campeão do torneio internacional Copa Intertoto da UEFA de 2001. Seus dribles inacreditáveis o levaram rapidamente ao Barcelona, onde também tornou-se ídolo.

Ibrahimovic

Segundo maior artilheiro da história do PSG, o gigante Ibra tem 156 gols marcados pelo clube em apenas 180 partidas disputadas, ficando atrás apenas de Cavani, que possui 201 tentos.

Um de seus vários gols diferenciados aconteceu pelo PSG, quando em duelo contra o Caen, na temporada 2015/16, acertou um belíssimo chute de primeira, de fora da área, que acertou como um foguete o ângulo do goleiro, além dos vários outros tentos marcados com "golpes de luta".