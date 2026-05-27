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Netherlands v Lithuania - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Rian Rosendaal

Traduzido por

Ronald Koeman tem uma mensagem bem clara para Memphis Depay

Holanda
M. Depay

Apesar dos problemas com lesões, Ronald Koeman reservou uma vaga para Memphis Depay na sua convocação de 26 jogadores para a Copa do Mundo. O técnico da seleção holandesa abordará em detalhes, na coletiva de imprensa desta quarta-feira, todo o alvoroço em torno do atacante da Oranje e do Corinthians.

“Ele jogou mais meia hora no fim de semana passado. Isso deve ter sido recebido com alegria por você”, foi o que perguntaram a Koeman na coletiva de imprensa de quarta-feira sobre a seleção definitiva da Oranje para a Copa do Mundo.

“Bem, eu preferia ter comemorado um pouco antes. Que isso tivesse acontecido mais cedo”, o técnico imediatamente modera o entusiasmo em torno do maior artilheiro de todos os tempos da Oranje. “Mas ele vai jogar desde o início hoje à noite, pelo menos foi o que entendi do Memphis. Então, sim, vamos esperar.”

Memphis joga na madrugada de quarta para quinta-feira pela Copa Libertadores contra o Platense, da Argentina. No último fim de semana, a equipe venceu o Atlético Mineiro por 1 a 0, com Memphis entrando em campo aos 60 minutos.

Koeman aborda em seguida a questão da condição física de Memphis e faz uma autoavaliação em relação ao Euro de 2024, quando o atacante também lutava contra lesões. “Eu mudei de opinião sobre isso. Porque, depois do Euro de 2024, eu pensei: seráque fiz bem em escalá-lo logo de cara?”

Amistosos
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“Então, isso pode acontecer. Se eu achar que a situação ainda é a mesma, farei de outra forma”, disse o técnico, que logo ouve que Donyell Malen está “batendo na porta” da seleção holandesa. “Será que você diria: Malen é meu atacante titular. E que Memphis terá que lutar por uma vaga, em vez do contrário?”

“Tudo é possível”, responde Koeman de forma diplomática. “Malen já estreou como atacante. Também comigo. Considerando suas qualidades e a maneira como a AS Roma joga. Isso se encaixa bem no perfil dele. Finalizar e buscar profundidade, nisso ele é excelente.”

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