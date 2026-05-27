Ronald Koeman tem uma mensagem bem clara para Memphis Depay

Apesar dos problemas com lesões, Ronald Koeman reservou uma vaga para Memphis Depay na sua convocação de 26 jogadores para a Copa do Mundo. O técnico da seleção holandesa abordará em detalhes, na coletiva de imprensa desta quarta-feira, todo o alvoroço em torno do atacante da Oranje e do Corinthians.

“Ele jogou mais meia hora no fim de semana passado. Isso deve ter sido recebido com alegria por você”, foi o que perguntaram a Koeman na coletiva de imprensa de quarta-feira sobre a seleção definitiva da Oranje para a Copa do Mundo.

“Bem, eu preferia ter comemorado um pouco antes. Que isso tivesse acontecido mais cedo”, o técnico imediatamente modera o entusiasmo em torno do maior artilheiro de todos os tempos da Oranje. “Mas ele vai jogar desde o início hoje à noite, pelo menos foi o que entendi do Memphis. Então, sim, vamos esperar.”

Memphis joga na madrugada de quarta para quinta-feira pela Copa Libertadores contra o Platense, da Argentina. No último fim de semana, a equipe venceu o Atlético Mineiro por 1 a 0, com Memphis entrando em campo aos 60 minutos.

Koeman aborda em seguida a questão da condição física de Memphis e faz uma autoavaliação em relação ao Euro de 2024, quando o atacante também lutava contra lesões. “Eu mudei de opinião sobre isso. Porque, depois do Euro de 2024, eu pensei: será que fiz bem em escalá-lo logo de cara?”

“Então, isso pode acontecer. Se eu achar que a situação ainda é a mesma, farei de outra forma”, disse o técnico, que logo ouve que Donyell Malen está “batendo na porta” da seleção holandesa. “Será que você diria: Malen é meu atacante titular. E que Memphis terá que lutar por uma vaga, em vez do contrário?”

“Tudo é possível”, responde Koeman de forma diplomática. “Malen já estreou como atacante. Também comigo. Considerando suas qualidades e a maneira como a AS Roma joga. Isso se encaixa bem no perfil dele. Finalizar e buscar profundidade, nisso ele é excelente.”